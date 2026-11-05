Дуже дивний експеримент: люди приймали холодний душ, і сталося щось несподіване

Вчені провели серію експериментів, щоб з’ясувати, як прийняття холодного душу впливає на людей — результати виявилися досить несподіваними.

Прийняття крижаного душу може здатися суцільним мазохізмом, проте дослідження показують, що є й переваги. Під час серії експериментів вчені прагнули дослідити вплив холодного душу на людей і виявили щось незвичайне, пише Science Alert.

Зазначимо, що експерименти були проведені під керівництвом психологині Олени Глазер із Базельського університету в рамках більш масштабного дослідження, присвяченого психологічним чинникам, які впливають на готовність людини впроваджувати у своє життя нові звички.

У ході об’єднаного аналізу трьох рандомізованих контрольованих досліджень, у яких взяли участь 719 осіб, з’ясувалося: люди, які регулярно приймали холодний душ, пропускали роботу через хворобу на 31 % рідше, ніж ті, хто цього не робив. Крім того, у учасників із "групи холодного душу" кількість днів, проведених на лікарняному, скоротилася на 26% порівняно з тими, хто віддавав перевагу теплому душу.

Учасників експериментів також попросили заповнити анкети, в яких ті, хто приймав холодний душ, відзначали поліпшення свого психологічного стану. Крім того, учасники повідомляли про ознаки поліпшення фізичного самопочуття. Втім, ці дані не досягли рівня статистичної значущості.

Зазначимо, що висновки вчених перегукуються з результатами дослідження 2016 року. Результати дослідження показали, що у людей, які приймають холодний душ, кількість пропусків роботи через хворобу знизилася на 29% — хоча при цьому не було зафіксовано скорочення загальної кількості днів, протягом яких люди почувалися нездоровими.

Що стосується впливу на загальне самопочуття, вчені вважають, що користь холодного душу не обмежується лише профілактикою захворювань: він може сприяти більш комплексному поліпшенню стану людини. Вчені також дійшли висновку, що холодний дощ, ймовірно, може бути ефективним способом зміцнення психічного та фізичного здоров’я.

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