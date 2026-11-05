Очень странный эксперимент: люди принимали холодный душ, и произошло кое-что неожиданное

Ученые провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как принятие холодного душа влияет на людей — результаты оказались весьма неожиданными.

Принятие ледяного душа может показаться чистым мазохизмом, однако исследования показывают, что существуют и преимущества. В ходе серии экспериментов ученые хотели изучить влияние холодного душа на людей, и обнаружили нечто необычное, пишет Science Alert.

Отметим, что эксперименты были проведены под руководством психолога Лены Глазер из Базельского университета в рамках более масштабной работы, посвященной психологическим факторам, которые влияют на готовность человека внедрять в свою жизнь новые привычки.

В ходе объединенного анализа трех рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие 719 человек, выяснилось: люди, регулярно принимавшие холодный душ, пропускали работу по болезни на 31% реже, чем те, кто этого не делал. Кроме того, у участников из "группы холодного душа" количество дней, проведенных на больничном, сократилось на 26% по сравнению с теми, кто предпочитал теплый душ.

Участников экспериментов также попросили заполнить анкеты, где участники, принимавшие холодный душ, отмечали улучшение своего психологического состояния. Кроме того реципиенты сообщали о признаках улучшения физического самочувствия. Впрочем, эти данные не достигли уровня статистической значимости.

Отметим, что выводы ученых перекликаются с результатами исследования 2016 года. Результаты исследования показали, что у людей, принимающих холодный душ, количество пропусков работы по болезни снизилось на 29% — хотя при этом не было зафиксировано сокращения общего числа дней, в которые люди чувствовали себя нездоровыми.

Что касается влияния на общее самочувствие, ученые полагают, что польза холодного душа не ограничивается лишь профилактикой заболеваний: он может способствовать более комплексному улучшению состояния человека. Ученые также пришли к выводу, что холодный дождь, вероятно, может быть эффективным способом укрепления психического и физического здоровья.

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