Найден легкий способ стать креативнее: держите в руках тяжелый предмет во время дневного сна

Исследователи провели странный эксперимент, который позволил им обнаружить удивительно простой способ стать творческим гением.

Бытует мнение, что Эдисон, Тесла, Эйнштейн, да Винчи и Дали использовали любопытный трюк: дремали с чем-то тяжелым в руках. Считается, что шут от падающего предмета будил их посреди сновидения, позволяя "схватить" образы из подсознания, прежде чем те успевали навсегда исчезнуть, пишет Popular Science.

Впрочем, исследователи смогли подтвердить такую практику лишь у одного из них — Сальвадора Дали. Однако современная наука все же подтверждает, что в этой теории что-то есть. Например, в своей книге "50 секретов магического мастерства" художник описывает метод "сна с ключом".

Отметим, что для этого метода требуется жесткое кресло, тяжелый ключ и тарелка, стоящая на полу. Когда ключ выскальзывает из ослабевших пальцев и с грохотом падает в тарелку — человек просыпается. Дали, считал, что даже несколько секунд такого сна могут подарить бесценные творческие озарения.

По словам ученых, за этим весьма забавным методом стоит вполне серьезная нейробиология. Речь о так называемой фазе сна N1. Погружаясь в сон, человек проходит через стадию N1 — самую легкую фазу медленного сна (non-REM). Известно, что в этот момент мышцы расслабляются, а мозг начинает генерировать образы, напоминающие сновидения и основанные на недавних впечатлениях.

Предыдущие исследования показали, что люди, которых будили во время стадии N1, часто уверяли, что вовсе не спали, но такие "микросны" позволяют за считанные секунды прожить целые сложные сюжеты. Затем ученые заинтересовались вопросом: может ли это состояние способствовать развитию творческих способностей?

Ученые начали с нарколепсии — заболевания, при котором человек часто переключается между бодрствованием и сном. В общей сложности ученые сравнили 185 пациентов с нарколепсией и 126 человек с обычным режимом сна. Результаты показали, что у первых показатели креативности оказались выше по всем критериям. Причем, чем чаще у них проявлялись признаки этого "промежуточного" состояния, тем выше был результат.

Таким образом ученые предположили, что фаза N1, вероятно, может быть ключом к творчеству. Чтобы проверить эту теорию ученые предложили решить математическую задачу, в которой был скрыт более простой способ нахождения ответа.

Те, кто не смог обнаружить его за 30 попыток, делали 20-минутный перерыв в темной комнате, держа в руке пластиковую бутылку: если человек засыпал, бутылка падала, и он просыпался. Результаты показали, что из 24 участников, у которых бутылка упала после погружения в стадию N1, 20 человек (83%) впоследствии нашли "секретный" способ решения. Для сравнения: среди тех, кто не спал, правильный путь обнаружили лишь 15 из 59 (30%). При этом даже 15 секунд в состоянии N1 оказывались полезными, однако более глубокий сон этот эффект сводил на нет. Однако ученые признают, что никто из участников эксперимента не просыпался с готовой гениальной идеей.

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