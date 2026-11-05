В 1926 году Никола Тесла предсказал смартфоны: он ошибался только в одном

Легендарный инженер и физик Никола Тесла в своем интервью 1926 года предсказал появление смартфонов. Он предсказывал возможность “мгновенного общения с помощью простого устройства, помещающегося в кармане жилета”.

В своем интервью для журнала Collier’s Тесла описал масштабную картину будущего человечества, пишет Фокус.

“Когда беспроводные технологии будут доведены до совершенства, вся Земля превратится в гигантский мозг — чем, по сути, она уже является… Мы сможем мгновенно общаться друг с другом, невзирая на расстояния. Более того, благодаря телевидению и телефонии мы будем видеть и слышать друг друга так же отчетливо, как если бы находились лицом к лицу, даже если нас разделяют тысячи миль. При этом устройства, которые позволят нам это делать, будут поразительно простыми по сравнению с нынешними телефонами: человек сможет носить такое устройство в кармане своего жилета”, - заявил Тесла.

Хотя современные смартфоны по своей сложности значительно превосходят телефоны того времени, во всем остальном картина, нарисованная Теслой, практически полностью совпадает с реальностью, сложившейся спустя почти сто лет. Другие аспекты представлений Теслы о будущем беспроводных технологий также, по-видимому, предвосхищают современные разработки — например, 3D-печать, хотя описанный им вариант до сих пор остается в области научной фантастики:

“Беспроводные технологии обеспечат более тесный контакт посредством передачи информации, перемещения наших тел и материальных объектов, а также передачи энергии”, - говорил изобретатель.

Однако у концепции Теслы были свои ограничения, коренившиеся именно в его технооптимизме. Он был убежден, что для любой проблемы рано или поздно найдется технологическое решение.

“Большая часть бед, от которых страдает человечество, вызвана огромными размерами земного шара и неспособностью отдельных людей и целых народов вступать в тесный контакт друг с другом”, - утверждал Тесла.

Тесла полагал, что беспроводные технологии помогут покончить с войнами, нищетой, болезнями, загрязнением окружающей среды и всеобщим недовольством. Он представлял себе будущее, в котором мы сможем “видеть и слышать происходящие события — будь то инаугурация президента, решающий матч мирового чемпионата, разрушительное землетрясение или ужасы сражения — так, словно мы сами находимся на месте событий”. Он верил, что, когда государственные границы будут “почти стерты” благодаря мгновенной связи, “будет сделан огромный шаг к объединению и гармоничному сосуществованию различных народов, населяющих планету”.

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