Сверхзвуковые дирижабли, "луч смерти" и другие малоизвестные изобретения Николы Теслы

В день рождения знаменитого инженера и физика предлагаем узнать об изобретениях Теслы, которые так и не были реализованы.

10 июля родился Никола Тесла (1856–1943) — выдающийся американский инженер и физик, чьи открытия в области электротехники и радиотехники легли в основу современной цивилизации. Он прославился как главный сторонник и создатель систем переменного тока, которые сегодня питают весь мир. Тесла — один из величайших изобретателей всех времен, но эти изобретения так и не были воплощены в жизнь.

Беспроводная передача энергии

Башня Ворденклиф Фото: Wikipedia

Тесла пытался создать систему для беспроводной передачи электроэнергии и для этого при поддержке американского финансиста Джона Моргана в 1903 году была построена башня Ворденклиф в штате Нью-Йорк. Башня также была предназначена для создания глобальной беспроводной системы связи. Но Морган отказался от этого проекта и не стал его финансировать в дальнейшем, а потому Тесле пришлось отказаться от проекта в 1906 году, а башню снесли в 1917 году.

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Сверхзвуковые дирижабли

В 1919 году Тесла предложил идею сверхзвуковых дирижаблей, которые получали бы энергию беспроводным путем от наземных вышек Фото: Wikipedia

В 1919 году Тесла предложил идею сверхзвуковых дирижаблей, которые получали бы энергию беспроводным путем от наземных вышек. Согласно чертежам, эти летательные аппараты могли бы подниматься на высоту 12 км и развивать скорость 1600 км/ч. Это позволило бы совершить перелет из Нью-Йорка в Лондон менее чем за 4 часа.

Дистанционно управляемый флот

Тесла считал, что лучший способ предотвратить войну — сделать ее либо совершенно бессмысленной, либо настолько катастрофической для участников, чтобы никто больше хотел бы воевать. С этой целью Тесла изобрел лодку, которую он мог запускать, останавливать и управлять ею с помощью радиосигналов. Эту лодку с дистанционным управлением он продемонстрировал в 1898 году.

Ученый считал, что если люди будут управлять флотами дистанционно, то строительство боевых кораблей прекратится, ведь не будет возможности уничтожать человеческий ресурс противника и война станет бессмысленной.

Камера для фотографирования мыслей

Тесла пришел к выводу, что можно фотографировать собственные мысли Фото: Wikipedia

В 1893 году Тесла пришел к выводу, что можно фотографировать собственные мысли. Как он рассказывал в интервью, "я убедился, что определенный образ, сформированный в мысли, должен посредством рефлекторного действия создавать соответствующее изображение на сетчатке, которое можно было бы прочитать с помощью подходящего аппарата". Идея Теслы заключалась в том, что можно сделать фотографию мысли, а затем проецировать ее на экран.

Машина для создания землетрясений

Тесла получил патент на свой механический осциллятор, работающий на паровой энергии, вибрации которого можно было использовать для выработки электроэнергии Фото: Wikipedia

В 1893 году Тесла получил патент на свой механический осциллятор, работающий на паровой энергии, вибрации которого можно было использовать для выработки электроэнергии.

Эксперименты Теслы показали, что эта машина создает сейсмические колебания. Однажды во время настройки механического осциллятора он начал создавать такие сильные колебания, что они чуть не разрушили здание лаборатории ученого в Нью-Йорке. В итоге Тесла уничтожил свое изобретение.

Когда приехала полиция Тесла и его помощники заявили, что неожиданно возникло землетрясение и правда стала известна только через несколько десятилетий.

Это изобретение вдохновило Теслу на создание телегеодинамического осциллятора — машины для создания землетрясений, которую можно использовать для изучения геологических свойств Земли, а также для поиска месторождений полезных ископаемых. Но ученый так и не построил рабочую версию машины для создания землетрясений.

"Луч смерти"

В 1930-е годы Тесла заявлял о том, что он разрабатывает новое мощное оружие, известное, как "луч смерти" Фото: Wikipedia

В 1930-е годы Тесла заявлял о том, что он разрабатывает новое мощное оружие, известное, как "луч смерти". Установка должна была производить интенсивный энергетический поток и фокусировать его в определенную точку.

Тесла считал, что, разгоняя изотопы ртути до скорости, в 48 раз превышающей скорость звука, получившийся луч будет обладать достаточной энергией, чтобы уничтожить целые армии на расстоянии, ограниченном лишь кривизной Земли. Этот проект так и не был реализован.

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