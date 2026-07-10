Надзвукові дирижаблі, "промінь смерті" та інші маловідомі винаходи Ніколи Тесли

У день народження знаменитого інженера та фізика пропонуємо дізнатися про винаходи Тесли, які так і не були втілені в життя.

10 липня народився Нікола Тесла (1856–1943) — видатний американський інженер і фізик, чиї відкриття в галузі електротехніки та радіотехніки лягли в основу сучасної цивілізації. Він прославився як головний прихильник і творець систем змінного струму, які сьогодні забезпечують електроенергією весь світ. Тесла — один із найвидатніших винахідників усіх часів, але ці винаходи так і не були втілені в життя.

Бездротова передача енергії

Вежа Ворденкліф Фото: Wikipedia

Тесла намагався створити систему для бездротової передачі електроенергії, і для цього за підтримки американського фінансиста Джона Моргана у 1903 році було зведено вежу Ворденкліф у штаті Нью-Йорк. Вежа також була призначена для створення глобальної бездротової системи зв’язку. Однак Морган відмовився від цього проєкту й не став його фінансувати надалі, тому Теслі довелося відмовитися від проєкту в 1906 році, а вежу знесли в 1917 році.

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Надзвукові дирижаблі

У 1919 році Тесла запропонував ідею надзвукових дирижаблів, які отримували б енергію бездротовим шляхом від наземних веж Фото: Wikipedia

У 1919 році Тесла запропонував ідею надзвукових дирижаблів, які отримували б енергію бездротовим шляхом від наземних веж. Згідно з кресленнями, ці літальні апарати могли б підніматися на висоту 12 км і розвивати швидкість 1600 км/год. Це дозволило б здійснити переліт з Нью-Йорка до Лондона менш ніж за 4 години.

Флот, що керується дистанційно

Тесла вважав, що найкращий спосіб запобігти війні — зробити її або абсолютно безглуздою, або настільки катастрофічною для учасників, щоб ніхто більше не хотів воювати. З цією метою Тесла винайшов човен, який він міг запускати, зупиняти та керувати ним за допомогою радіосигналів. Цей човен з дистанційним керуванням він продемонстрував у 1898 році.

Вчений вважав, що якщо люди керуватимуть флотами дистанційно, то будівництво бойових кораблів припиниться, адже не буде можливості знищувати людські ресурси супротивника, і війна втратить сенс.

Камера для фотографування думок

Тесла дійшов висновку, що можна фотографувати власні думки Фото: Wikipedia

У 1893 році Тесла дійшов висновку, що можна фотографувати власні думки. Як він розповідав в інтерв'ю, "я переконався, що певний образ, сформований у думці, повинен за допомогою рефлекторної дії створювати відповідне зображення на сітківці, яке можна було б прочитати за допомогою відповідного апарату". Ідея Тесли полягала в тому, що можна зробити фотографію думки, а потім спроектувати її на екран.

Машина для створення землетрусів

Тесла отримав патент на свій механічний осцилятор, що працював на паровій енергії, вібрації якого можна було використовувати для вироблення електроенергії Фото: Wikipedia

У 1893 році Тесла отримав патент на свій механічний осцилятор, що працював на паровій енергії, вібрації якого можна було використовувати для вироблення електроенергії.

Експерименти Тесли показали, що ця машина створює сейсмічні коливання. Одного разу під час налагодження механічного осцилятора він почав створювати настільки сильні коливання, що вони ледь не зруйнували будівлю лабораторії вченого в Нью-Йорку. У підсумку Тесла знищив свій винахід.

Коли приїхала поліція, Тесла та його помічники заявили, що раптово стався землетрус, і правда стала відомою лише через кілька десятиліть.

Цей винахід надихнув Теслу на створення телегеодинамічного осцилятора — машини для створення землетрусів, яку можна використовувати для вивчення геологічних властивостей Землі, а також для пошуку родовищ корисних копалин. Однак вчений так і не побудував діючу версію машини для створення землетрусів.

"Промінь смерті"

У 1930-х роках Тесла заявляв, що розробляє нову потужну зброю, відому як "промінь смерті" Фото: Wikipedia

У 1930-х роках Тесла заявляв, що розробляє нову потужну зброю, відому як "промінь смерті". Установка мала генерувати інтенсивний енергетичний потік і фокусувати його в певній точці.

Тесла вважав, що, розганяючи ізотопи ртуті до швидкості, яка в 48 разів перевищує швидкість звуку, отриманий промінь матиме достатню енергію, щоб знищити цілі армії на відстані, обмеженій лише кривизною Землі. Цей проєкт так і не був реалізований.

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