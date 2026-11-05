У 1926 році Нікола Тесла передбачив появу смартфонів: він помилився лише в одному

Легендарний інженер і фізик Нікола Тесла у своєму інтерв’ю 1926 року передбачив появу смартфонів. Він передбачав можливість "миттєвого спілкування за допомогою простого пристрою, що поміщається в кишені жилета".

У своєму інтерв’ю для журналу Collier’s Тесла описав масштабну картину майбутнього людства, пише Фокус.

"Коли бездротові технології будуть доведені до досконалості, вся Земля перетвориться на гігантський мозок — чим, по суті, вона вже є… Ми зможемо миттєво спілкуватися один з одним, незважаючи на відстані. Більше того, завдяки телебаченню та телефонії ми будемо бачити й чути один одного так само чітко, якби перебували віч-на-віч, навіть якщо нас розділяють тисячі миль. При цьому пристрої, які дозволять нам це робити, будуть вражаюче простими порівняно з нинішніми телефонами: людина зможе носити такий пристрій у кишені свого жилета", — заявив Тесла.

Хоча сучасні смартфони за своєю складністю значно перевершують телефони тих часів, у всьому іншому картина, намальована Теслою, практично повністю збігається з реальністю, що склалася через майже сто років. Інші аспекти уявлень Тесли про майбутнє бездротових технологій також, судячи з усього, випереджають сучасні розробки — наприклад, 3D-друк, хоча описаний ним варіант досі залишається в сфері наукової фантастики:

"Бездротові технології забезпечать тісніший контакт завдяки передачі інформації, переміщенню наших тіл і матеріальних об’єктів, а також передачі енергії", — говорив винахідник.

Однак концепція Тесли мала свої обмеження, що випливали саме з його технооптимізму. Він був переконаний, що для будь-якої проблеми рано чи пізно знайдеться технологічне рішення.

"Більша частина бід, від яких страждає людство, зумовлена величезними розмірами земної кулі та нездатністю окремих людей і цілих народів налагоджувати тісний контакт один з одним", — стверджував Тесла.

Тесла вважав, що бездротові технології допоможуть покласти край війнам, бідності, хворобам, забрудненню навколишнього середовища та загальному невдоволенню. Він уявляв собі майбутнє, в якому ми зможемо "бачити й чути події, що відбуваються — чи то інавгурація президента, вирішальний матч чемпіонату світу, руйнівний землетрус чи жахи битви — так, ніби ми самі перебуваємо на місці подій". Він вірив, що, коли державні кордони будуть "майже стерті" завдяки миттєвому зв’язку, "буде зроблено величезний крок до об’єднання та гармонійного співіснування різних народів, що населяють планету".

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