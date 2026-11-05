Занадто багато кухарів псують повітря: названо несподіване, але значне джерело забруднення

Згідно з результатами нового дослідження, приготування їжі стало головним джерелом шкідливого забруднення повітря, випередивши навіть вихлопні гази автомобілів.

Коли йдеться про джерела забруднення, перше, що спадає на думку, — це автомобілі та будівельні роботи. Але тепер, у новому дослідженні вчені виявили набагато масштабніше й тривожніше джерело забруднення повітря — процес приготування їжі, пише Daily Mail.

У ході дослідження команда з Центру екології та гідрології Великої Британії виміряла рівень викидів ультрадисперсних частинок. Відомо, що такі частинки здатні проникати в кровотік, легені та інші органи, становлячи серйозну загрозу для здоров’я людини. Результати аналізу показали, що приготування їжі є джерелом більшого обсягу прямих викидів, ніж автомобілі. Більше того, показники значно зростали під час прийомів їжі.

За словами головного автора дослідження, доктора Бена Ленгфорда, більшість людей на Землі відчувають запах їжі, але не сприймають процес її приготування як джерело забруднення. Однак нові дані вказують на те, що приготування їжі може призводити до викиду в атмосферу величезної кількості дрібнодисперсних частинок.

Статистика свідчить про те, що за останні десятиліття людству вдалося значно скоротити викиди від дорожнього транспорту. Водночас ми приділяли занадто мало уваги викидам, що утворюються на професійних кухнях та під час приготування їжі.

За словами доктора Ленгфорда, дані, отримані в результаті аналізу, свідчать про те, що якість повітря можна поліпшити відносно швидко — достатньо лише вдосконалити системи фільтрації кухонних випарів.

Зазначимо, що в ході дослідження вчені проаналізували джерела забруднення в Лондоні та Пекіні. У Лондоні вимірювання проводилися за допомогою атмосферної обсерваторії — 190-метрової будівлі в самому центрі міста. Дослідники зосередилися на твердих частинках розміром менше одного мікрометра.

Результати показали, що як у Лондоні, так і в Пекіні рівень викидів значно зростає під час прийому їжі. У Лондоні на приготування їжі припадає 83% усіх викидів у середині дня та 87% — у ранній вечірній час. Для порівняння, на вихлопні гази припадає лише менше 10% усіх викидів.

До речі, схоже, що головна провина лежить на професійних кухнях, а не на домашніх.

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