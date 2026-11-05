Слишком много поваров портят воздух: назван неожиданный, но крупный источник загрязнения

Согласно результатам нового исследования, приготовление пищи стало основным источником вредного загрязнения воздуха, обогнав даже выхлопные газы авто.

Когда речь идет об источниках загрязнения, первое, что приходит на ум — автомобили и строительные работы. Но теперь, в новом исследовании ученые обнаружили гораздо более масштабный и тревожный источник загрязнения воздуха — процесс приготовления пищи, пишет Daily Mail.

В ходе исследования команда из Центра экологии и гидрологии Великобритании измерили уровень выбросов ультрадисперсных частиц. Известно, что такие частицы способны проникать в кровоток, легкие и другие органы, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Результаты анализа показали, что приготовление пищи является источником большего объема прямых выбросов, чем автомобили. Более того, показатели значительно возрастали во время приемов пищи.

По словам ведущего автора исследования, доктора Бена Лэнгфорд, большинство людей на Земле чувствуют запах еды, но не воспринимают процесс ее приготовления как источник загрязнения. Однако новые данные указывают на то, что приготовление пищи может приводить к выбросу в атмосферу огромного количества мелкодисперсных частиц.

Статистика свидетельствует о том, что за последние десятилетия человечеству удалось значительно сократить выбросы от дорожного транспорта. В то же время мы уделяли слишком мало внимания выбросам, возникающим на профессиональных кухнях и в процессе приготовления пищи.

По словам доктор Лэнгфорда, полученные в результате анализа данные указывают на то, что улучшить качество воздуха можно относительно быстро — достаточно лишь усовершенствовать системы фильтрации кухонных испарений.

Отметим, что в ходе исследования ученые проанализировали источники загрязнения в Лондоне и Пекине. В Лондоне замеры проводились с помощью атмосферной обсерватории — 190-метрового здания в самом центре города. Исследователи сосредоточились на твердых частицах размером менее одного микрометра.

Результаты показали, что и в Лондоне, и в Пекине уровень выбросов значительно повышается в часы приема пищи. В Лондоне на долю приготовления пищи приходится 83% всех выбросов в середине дня и 87% — в ранние вечерние часы. Для сравнения, на долю выхлопных газов приходится лишь менее 10% всех выбросов.

К слову, что основная вина, похоже, лежит на профессиональных кухнях, а не домашних.

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