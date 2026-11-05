Черная гниль атакует урожай какао: мир может лишиться шоколада

Исследования показывают, что разрушительная болезнь угрожает мировым запасам шоколада. К счастью, ученые считают, что у них есть решение.

Болезнь "черная гниль" (black pod disease) сокращает урожайность какао по всему земному шару примерно на 30%. Изменение погодных условий и другие факторы внешней среды еще больше усложняют процесс производства. Увы, все эти проблемы вызывают серьезные опасения по поводу того, что в будущем мир может лишиться шоколада, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые из Университета штата Пенсильвания вывели новый сорт какао, который в лабораторных испытаниях продемонстрировал значительно более высокую устойчивость к "черной гнили". Отметим, что команда использовала методы редактирования генома в сочетании с традиционной селекцией, чтобы укрепить естественные защитные механизмы растения.

По словам ведущего автора исследования, профессора садоводческой ботаники и молекулярной биологии растений на факультете растениеводства Колледжа сельскохозяйственных наук Университета штата Пенсильвания, Марка Гилтинана, новый сорт какао позволяет сократить потери урожая, не прибегая к внедрению чужеродной ДНК. Отметим, что новая работа стала итогом десятилетий исследований и дает надежду на то, что в будущем мир не столкнется с нехваткой шоколада и какао.

Для потребителей шоколад — продукт, который они привыкли видеть на полках магазинов каждый день. Однако за ним стоит сельскохозяйственная культура и целая отрасль, сталкивающиеся с серьезными трудностями. Дело в том, что какао особенно чувствительно к изменениям окружающей среды из-за условий, в которых оно эволюционировало.

По словам ученых, какао родом из лесов Амазонии, где растения изначально развивались под пологом тропического леса, а окружающие деревья помогали поддерживать относительно стабильные условия. Однако сегодня какао выращивают в тропических регионах Африки, Азии и Латинской Америки — зачастую условия в этих регионах значительно отличаются от естественной среды обитания этого растения.

Еще одна проблема заключается в том, чо во многих отношениях какао — капризное растение. В результате, изменения уровня осадков, температуры и влажности могут влиять на его урожайность, а некоторые из этих факторов способствуют распространению болезней.

Подобные внешние угрозы вызывают особую тревогу, поскольку деревья какао невозможно быстро улучшить. Дело в том, что дереву требуется около трех лет, чтобы созреть и начать плодоносить, а на выведение и оценку нового сорта могут потребоваться десятилетия. В то же время изменение погодных условий — в частности, повышение влажности и рост климатической нестабильности — создает более благоприятную среду для патогенов и насекомых-вредителей. К счастью, в новом исследовании ученым удалось разработать метод, который, как считается, позволит сохранить урожай.

По словам профессора Гилтинана, в одно из случаев они с коллегами изменили всего два основания во всем геноме растения — это позволило снизить заболеваемость какао примерно на 42%.

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