Крихітні лисиці, розміром з кішку, опинилися на межі вимирання: їх врятують лише сторожові собаки

Дослідники зазначають, що чисельність цих крихітних лисиць скоротилася на неймовірні 60% — вид опинився на межі зникнення.

Американський корсак (Vulpes velox) — найменший вид лисиць у Техасі, США. Розміри цього виду не перевищують розмірів домашньої кішки. На федеральному рівні цей вид не включений до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, але вчені виявили, що місцева популяція скоротилася на неймовірні 60% — у дикій природі залишилося менше 250 особин, пише Popular Science.

Статистика свідчить, що сьогодні в Техасі залишилося менше ніж 250 американських корсаків, які займають лише близько 40 % свого історичного ареалу, що простягається від Техасу на північ — аж до канадської провінції Альберта.

За словами аспірантки Техаського університету A&M Хейлі Слоан, американські койоти залежать від екосистеми низькотравних прерій, які в минулому були поширені по всьому регіону Панхендл та у західній частині Техасу. Водночас койоти користуються укриттями, які створює вища рослинність, що з’явилася в цих місцях. У результаті напади койотів стали однією з головних причин високої смертності серед американських корсаків.

Втім, Слоан вважає, що у крихітних лисиць все ж є шанс на виживання: передбачається, що сторожові собаки можуть захистити не лише домашню худобу, яка пасеться на території національних пасовищ. Вважається, що ці собаки також підвищують шанси на виживання найменшого виду лисиць у штаті.

У новому дослідженні Слоан вивчає, чи можуть сторожові собаки, які охороняють стада великої рогатої худоби, сприяти зменшенню популяції крихітних лисиць розміром з кішку. Передбачається, що собаки виступають у ролі більших хижаків, змушуючи койотів змінювати свою поведінку та способи використання території.

Відомо, що сторожові собаки широко поширені в окрузі Даллам на північному заході Техасу — єдиному відомому окрузі штату, де ще збереглася популяція американських корсаків. Оскільки ці лисиці невеликі й харчуються переважно комахами, рослинами та дрібними гризунами, вони не становлять жодної загрози для великої рогатої худоби, овець чи кіз.

За словами Слоан, якщо використання сторожових собак дійсно змінює поведінку койотів, це дає подвійну перевагу: підвищуються шанси на виживання американських корсаків, а також знижується ризик нападів хижаків на домашню худобу.

Зазначимо, що на початку цього трирічного проєкту вчені наділи на койотів та американських корсаків GPS-нашийники. Цього літа до стада великої рогатої худоби були додані собаки, призначені для охорони домашньої худоби. Хоча робити висновки поки що зарано, команда покладає на проект великі надії.

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