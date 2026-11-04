Крохотные лисы размером с кошку оказались на грани вымирания: их спасут лишь сторожевые собаки

Исследователи отмечают, что популяция этих крохотных лис сократилась на невероятные 60% — вид оказался на грани исчезновения.

Американский корсак (Vulpes velox) — самый маленький вид лисиц в Техасе, США. Размеры этого вида не превышают размеров домашней кошки. На федеральном уровне этот вид не включен в список находящихся под угрозой исчезновения, но ученые обнаружили, что местная популяция сократилась на невероятные 60% — в дикой природе осталось менее 250 особей, пишет Popular Science.

Статистика свидетельствует о том, что сегодня в Техасе осталось менее 250 американских корсаков, которые занимают лишь около 40% своего исторического ареала, который простирается от Техаса на север — вплоть до канадской провинции Альберта.

По словам аспирантки Техасского университета A&M Хейли Слоан, американские корсаки зависят от экосистемы низкотравных прерий, которые в прошлом были распространены по всему региону Панхэндл и в западной части Техаса. В то же время койоты пользуются укрытиями, которые создает более высокая растительность, появившаяся в этих местах. В результате нападения койотов стали одной из главных причин высокой смертности среди американских корсаков.

Впрочем, Слоан считает, что у крохотных лис все же есть шанс на выживание: предполагается, что сторожевые собаки могут защитить не только домашний скот, пасущийся на территории национальных пастбищ. Считается, что эти собаки также повышают шансы на выживание самого маленького вида лисиц в штате.

В новом исследовании Слоан изучает, могут ли сторожевые собаки, охраняющие стада крупного рогатого скота, способствовать снижению популяции крохотных лис размером с кошку. Предполагается, что собаки выступают в роли более крупных хищников, заставляя койотов менять свое поведение и способы использования территории.

Известно, что сторожевые собаки широко распространены в округе Даллам на северо-западе Техаса — единственном известном округе штата, где еще сохранилась популяция американских корсаков. Поскольку эти лисицы невелики и питаются преимущественно насекомыми, растениями и мелкими грызунами, они не представляют никакой угрозы для крупного рогатого скота, овец или коз.

По словам Слоан, если использование сторожевых собак действительно меняет поведение койотов, это дает двойное преимущество: повышаются шансы на выживание американских корсаков, а также снижается риск нападения хищников на домашний скот.

Отметим, что в начале этого трехлетнего проекта ученые надели на койотов и американских корсаков GPS-ошейники. Этим летом к стаду крупного рогатого скота были добавлены собаки, предназначенные для охраны домашнего скота. Хотя делать выводы пока рано, команда возлагает на проект большие надежды.

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