Управляют джойстиком с помощью пяточка: какие животные могут обыграть людей в видеоигры

Может показаться, что люди — единственные существа, способные овладеть джойстиком, но это не совсем так. На самом деле удивительный мир животных-геймеров намного шире.

Исследования показывают, что животных, способных играть в видеоигры, значительно больше, чем можно было бы предположить. Но кто из них на самом деле мог бы обыграть человека в видеоигры? У ученых, похоже, есть ответ, пишет Science Focus.

Например, известно, что в Калифорнии морских львов, состоящих на службе в ВМС США, научили управлять курсором на экране — животные используют свои морды, чтобы нажимать на четыре кнопки (вверх, вниз, влево и вправо). Известно, что этих животных военные используют для поиска и подъема объектов со дна океана, а за каждый пройденный уровень животные получают награду — сельдь.

Эти игры помогают оценить когнитивные способности морских львов. Впрочем, у них есть серьезные конкуренты — афалины (дельфины), которых также обучают играть, управляя джойстиком с помощью пасти.

Если говорить о суше, настоящими мастерами видеоигр выступают приматы. Например, шимпанзе и орангутаны, обитающие в зоопарках Эдинбурга (Шотландия) и Лейпцига (Германия), недавно освоили поиск пищи в виртуальной среде. По словам ученых, когда животное находило цифровое лакомство, оно получало в награду настоящий съедобный аналог.

В то же время шимпанзе в США продемонстрировали поразительную способность проходить виртуальные лабиринты. Исследование 2014 года показало, что шимпанзе справляются с задачей не хуже детей в возрасте от трех до шести лет.

Впрочем, и у приматов, и у морских львов есть достойные конкуренты. Исследование 2021 года, проведенное в США, показало, что свини научились управлять джойстиком с помощью пятачка, направляя курсор на экране к заданной цели. По словам исследователей, для этого животным потребовалось "концептуальное понимание задачи, а также развитые моторные навыки".

К слову, существуют также приложения для планшетов, позволяющие кошкам "ловить" лапами виртуальных мышей и рыбок.

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