Керують джойстиком за допомогою п'ятака: які тварини можуть переграти людей у відеоіграх

Може здатися, що люди — єдині істоти, здатні опанувати джойстик, але це не зовсім так. Насправді дивовижний світ тварин-геймерів набагато ширший.

Дослідження показують, що тварин, здатних грати у відеоігри, значно більше, ніж можна було б припустити. Але хто з них насправді міг би обіграти людину у відеоігри? У вчених, схоже, є відповідь, пише Science Focus.

Наприклад, відомо, що в Каліфорнії морських левів, які перебувають на службі у ВМС США, навчили керувати курсором на екрані — тварини використовують свої морди, щоб натискати на чотири кнопки (вгору, вниз, вліво та вправо). Відомо, що військові використовують цих тварин для пошуку та підйому об’єктів з дна океану, а за кожен пройдений рівень тварини отримують нагороду — оселедець.

Ці ігри допомагають оцінити когнітивні здібності морських левів. Втім, у них є серйозні конкуренти — афаліни (дельфіни), яких також навчають грати, керуючи джойстиком за допомогою пащі.

Якщо говорити про сушу, то справжніми майстрами відеоігор є примати. Наприклад, шимпанзе та орангутани, що мешкають у зоопарках Единбурга (Шотландія) та Лейпцига (Німеччина), нещодавно освоїли пошук їжі у віртуальному середовищі. За словами вчених, коли тварина знаходила цифровий ласощі, вона отримувала в нагороду справжній їстівний аналог.

Водночас шимпанзе у США продемонстрували вражаючу здатність долати віртуальні лабіринти. Дослідження 2014 року показало, що шимпанзе справляються з цим завданням не гірше за дітей віком від трьох до шести років.

Втім, і у приматів, і у морських левів є гідні конкуренти. Дослідження 2021 року, проведене у США, показало, що свині навчилися керувати джойстиком за допомогою рила, направляючи курсор на екрані до заданої цілі. За словами дослідників, для цього тваринам знадобилося "концептуальне розуміння завдання, а також розвинені моторні навички".

До речі, існують також додатки для планшетів, які дають змогу котам "ловити" лапами віртуальних мишей і рибок.

Інші новини науки