Мрія збувається: людям зітруть пам'ять, щоб вони знову "вперше" переглянули улюблений фільм

У новому експерименті вчені мають намір здійснити головне бажання кіноманів — забути про те, що вони вже бачили улюблений фільм, і переглянути його так, ніби бачать його вперше.

Більшість людей на планеті хотіли б забути свій улюблений фільм, щоб переглянути його знову так, ніби бачать його вперше. Тепер, схоже, вчені готуються виконати це бажання: дослідники збираються провести експеримент, під час якого 30 осіб введуть у стан гіпнозу, щоб подарувати їм можливість знову відчути магію кіно, поглянувши на картину свіжим поглядом, пише Daily Mail.

Вчені готуються провести сеанси гіпнозу для кіноманів, щоб спробувати стерти з їхньої пам’яті спогади про улюблений фільм і відтворити те саме чарівне відчуття першого перегляду. Зазначимо, що цей незвичайний експеримент організовано нідерландською мережею кінотеатрів Pathé.

За словами вчених, метою експерименту є з’ясування того, чи можна тимчасово "забути" ключові сюжетні повороти та найяскравіші сцени з улюбленого фільму. Проєкт отримав назву REWIND, і, як очікується, у ньому візьмуть участь три десятки добровольців. Захід відбудеться в одному з кінотеатрів Гааги (Нідерланди).

На першому етапі учасники пройдуть онлайн-сеанси гіпнозу під керівництвом гіпнотерапевта Віктора Кремера, чий досвід роботи в цій галузі перевищує 30 років. Потім, безпосередньо перед показом обраного фільму на великому екрані, вони знову зануряться у стан гіпнозу.

Автори дослідження сподіваються, що завдяки цьому глядачі зможуть знову відчути те саме напруження, здивування та захоплення, які вони відчували під час першого перегляду. У списку фільмів, які вчені відібрали для експерименту, є такі стрічки:

"Матриця";

"Сім";

"Ла-Ла-Ленд";

"Інтерстеллар".

Мета експерименту — з’ясувати, чи можна за допомогою гіпнозу тимчасово "видалити" ці знання зі свідомості. Втім, компанія Pathé наголошує, що це лише дослідницький експеримент: немає жодної гарантії, що глядачі дійсно забудуть фільм або зможуть знову відчути те саме здивування та напругу, що й під час першого перегляду картини.

Інші новини науки