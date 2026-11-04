Ніхто не просить "рятувати душі": як насправді розшифровується сигнал SOS
Багато хто вважає, що сигнал SOS розшифровується як "Save Our Souls" ("Врятуйте наші душі") або "Save Our Ship" ("Врятуйте наш корабель"). Але обидва ці припущення є хибними.
Насправді сигнал SOS не має жодного "розшифрування". Цей сигнал було прийнято 3 листопада 1906 року в Берліні, оскільки його легко передати за допомогою азбуки Морзе. А його голосовий аналог, "Mayday", походить із французької мови, пише Фокус.
На початку XX століття судна почали оснащувати радіостанціями. Повідомлення передавалися азбукою Морзе — крапками та тире.
Однак у кожної компанії був свій сигнал лиха. Наприклад, італійський винахідник Марконі використовував комбінацію CQD.
3 листопада 1906 року в Берліні було підписано міжнародну конвенцію про радіозв’язок. Нею було встановлено єдиний сигнал: три крапки, три тире, три крапки.
У азбуці Морзе ці знаки відповідають літерам S, O та S. Розшифровка "Save Our Souls" з’явилася пізніше — як спосіб легше запам’ятати цей сигнал.
У 1912 році радисти "Титаніка" передавали обидва сигнали — і CQD, і SOS. Після загибелі лайнера використання CQD припинилося.
Але залишалася одна проблема: під час передачі голосом букву S було важко розібрати.
На початку 1920-х років керівник радіослужби в лондонському аеропорту Кройдон шукав відповідне слово для позначення катастрофи. Оскільки багато рейсів звідти вирушали до паризького аеропорту Ле-Бурже, він обрав варіант, що звучить подібно до французького виразу "m'aider" ("допоможіть мені") — "Mayday".
У 1927 році цей сигнал став світовим стандартом. Згідно з правилами, його, як і раніше, слід подавати тричі поспіль.
Інші новини науки
- Через 74 роки знайдено уламки літака, який змінив цивільну авіацію. Уламки літака авіакомпанії Pan Am, що розбився у 1952 році, виявлено біля берегів Пуерто-Рико.