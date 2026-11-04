Ніхто не просить "рятувати душі": як насправді розшифровується сигнал SOS

Багато хто вважає, що сигнал SOS розшифровується як "Save Our Souls" ("Врятуйте наші душі") або "Save Our Ship" ("Врятуйте наш корабель"). Але обидва ці припущення є хибними.

Насправді сигнал SOS не має жодного "розшифрування". Цей сигнал було прийнято 3 листопада 1906 року в Берліні, оскільки його легко передати за допомогою азбуки Морзе. А його голосовий аналог, "Mayday", походить із французької мови, пише Фокус.

На початку XX століття судна почали оснащувати радіостанціями. Повідомлення передавалися азбукою Морзе — крапками та тире.

Однак у кожної компанії був свій сигнал лиха. Наприклад, італійський винахідник Марконі використовував комбінацію CQD.

3 листопада 1906 року в Берліні було підписано міжнародну конвенцію про радіозв’язок. Нею було встановлено єдиний сигнал: три крапки, три тире, три крапки.

У азбуці Морзе ці знаки відповідають літерам S, O та S. Розшифровка "Save Our Souls" з’явилася пізніше — як спосіб легше запам’ятати цей сигнал.

У 1912 році радисти "Титаніка" передавали обидва сигнали — і CQD, і SOS. Після загибелі лайнера використання CQD припинилося.

Але залишалася одна проблема: під час передачі голосом букву S було важко розібрати.

На початку 1920-х років керівник радіослужби в лондонському аеропорту Кройдон шукав відповідне слово для позначення катастрофи. Оскільки багато рейсів звідти вирушали до паризького аеропорту Ле-Бурже, він обрав варіант, що звучить подібно до французького виразу "m'aider" ("допоможіть мені") — "Mayday".

У 1927 році цей сигнал став світовим стандартом. Згідно з правилами, його, як і раніше, слід подавати тричі поспіль.

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