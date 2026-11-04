Никто не просит "спасать души": как на самом деле расшифровывается сигнал SOS

Многие считают, что сигнал SOS расшифровывается, как “Save Our Souls” (“Спасите наши души”) или “Save Our Ship” (“Спасите наш корабль”). Но обе эти догадки являются неправильными.

На самом деле, сигнал SOS не имеет никакой “расшифровки”. Этот сигнал был принят 3 ноября 1906 года в Берлине, поскольку его легко передать с помощью азбуки Морзе. А его голосовой аналог, “Mayday”, пришел из французского языка, пишет Фокус.

В начале XX века суда стали оснащать радиостанциями. Сообщения передавались азбукой Морзе — точками и тире.

Однако у каждой компании был свой сигнал бедствия. Например, итальянский изобретатель Маркони использовал сочетание CQD.

3 ноября 1906 года в Берлине была подписана международная конвенция по радиосвязи. Она установила единый сигнал: три точки, три тире, три точки.

В азбуке Морзе эти знаки соответствуют буквам S, O и S. Расшифровка “Save Our Souls” появилась позже — как способ легче запомнить этот сигнал.

В 1912 году радисты “Титаника” передавали оба сигнала — и CQD, и SOS. После гибели лайнера использование CQD прекратилось.

Но оставалась одна проблема: при передаче голосом букву S было трудно разобрать.

В начале 1920-х годов начальник радиослужбы в лондонском аэропорту Кройдон искал подходящее слово для обозначения бедствия. Поскольку многие рейсы оттуда отправлялись в парижский аэропорт Ле-Бурже, он выбрал вариант, созвучный французскому выражению «m'aider» («помогите мне») — “Mayday”.

В 1927 году этот сигнал стал мировым стандартом. По правилам, его по-прежнему следует произносить три раза подряд.

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