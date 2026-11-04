Мечта сбывается: людям сотрут память, чтобы они вновь "впервые" посмотрели любимый фильм

В новом эксперименте ученые намерены осуществить главное желание киноманов — забыть о том, что они уже видели любимый фильм и посмотреть его так, будто видят впервые.

Большинство людей на планете хотели бы забыть свой любимый фильм, чтобы вновь посмотреть его так, будто видят впервые. Теперь, похоже, ученые готовятся исполнить это желание: исследователи собираются провести эксперимент, в котором 30 человек введут в состояние гипноза, чтобы подарить им возможность вновь испытать магию кино, взглянув на картину свежим взглядом, пишет Daily Mail.

Ученые готовятся провести сеансы гипноза для киноманов, чтобы попытаться стереть из их памяти воспоминания о любимом фильме и воссоздать то самое волшебное ощущение первого просмотра. Отметим, что этот необычный эксперимент организован нидерландской сетью кинотеатров Pathé.

По словам ученых, целью эксперимента является выяснение того, можно ли временно "забыть" ключевые сюжетные повороты и самые яркие сцены из любимого фильма. Проект получил название REWIND и, ожидается, что в нем примут участие три десятка добровольцев. Мероприятие пройдет в одном из кинотеатров Гааги (Нидерланды).

На первом этапе участники пройдут онлайн-сеансы гипноза под руководством гипнотерапевта Виктора Кремера, чей опыт работы в этой области превышает 30 лет. Затем, непосредственно перед показом выбранного фильма на большом экране, они снова погрузятся в состояние гипноза.

Авторы исследования надеются, что благодаря этому зрители смогут вновь испытать то же напряжение, удивление и восторг, которые они чувствовали при самом первом просмотре. В списке фильмов, которые ученые отобрали для эксперимента, такие картины:

"Матрица";

"Семь";

"Ла-Ла Ленд";

"Интерстеллар".

Цель эксперимента — выяснить, можно ли с помощью гипноза временно "стереть" эти знания из сознания. Впрочем, компания Pathé подчеркивает, что это лишь исследовательский эксперимент: нет никакой гарантии, что зрители действительно забудут фильм или смогут вновь испытать те же удивление и саспенс, что и при первом знакомстве с картиной.

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