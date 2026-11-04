В Средние века люди породили два катастрофических цунами: сегодня это может повториться

Исследователи сделали тревожное открытие: в прошлом люди уже стали причиной возникновения двух катастрофических цунами в озере — и сегодня подобное может легко повториться.

Можно подумать, что гигантские цунами встречаются только в океане, однако это не совсем так. На самом деле при определенных условиях они могут возникнуть и в озерах. В недавнем исследовании ученые сделали тревожное открытие: оказалось, что в прошлом люди уже становились причиной возникновения цунами в озере, и, похоже, это может повториться, пишет Science Alert.

Международная группа ученых обнаружила, что в Средние века на озере Изео в Северной Италии деятельность человека привела к двум катастрофическим событиям — возникновению разрушительных волн. Исследователи предупреждают, что подобное может повториться.

Комплексное исследование ученых основано на данных анализа донных отложений, сейсмического профилирования, средневековых рукописей, археологических находок и современных наблюдений за озером. Использование стольких источников позволило ученым воссоздать необычные средневековые катастрофы с помощью компьютерного моделирования.

Озеро Изео расположено у подножия Итальянских Альп, откуда оно постоянно получает воду за счет таяния снегов. Тектоническая активность, благодаря которой когда-то сформировались Альпы, до сих пор периодически вызывает в этом регионе землетрясения.

Авторы обнаружили, что в течение двух тысячелетий интенсивное освоение земель меняло характер накопления осадков в дельте, из-за чего ее склоны становились все более крутыми. До наступления Средневековья дельта реки Ольо была покрыта лесом: во время дождей рыхлые осадочные породы перемещались вниз по склону, но густая сеть древесных корней и грибницы удерживала почву, замедляя этот процесс. Под водой склоны дельты были пологими и постепенно опускались к самой глубокой точке озера, которая составляет около 250 метров.

Все кардинально изменилось примерно в период падения Римской империи. По словам ученых, последующие столетия леса вокруг дельты активно вырубались, поскольку земли расчищали под пастбища, а также для нужд горнодобывающей промышленности. Численность населения росла, а объем осадочных пород, ежегодно попадающих в озеро, увеличился в среднем в три раза.

В северной части озера скапливалось все больше отложений, из-за чего под водой образовались крайне неустойчивые крутые склоны, готовые в любой момент обрушиться. Именно это в конце концов и произошло, причем дважды.

В своем естественном состоянии дельта была способна выдерживать периодическую сейсмическую активность. Однако, в 1117 году, когда мощное землетрясение сотрясло берега озера, они обрушились, спровоцировав оползень. Это привело к вытеснению колоссального объема воды, что, согласно моделированию исследователей, вызвало внезапное затопление обширных участков побережья озера Изео — без какого-либо предупреждения. Ученые отмечают, что это событие вызвало два масштабных цунами.

Результаты моделирования показывают, что высота волн, вероятно, превышала 50 метров. Эти гигантские волны обрушились на ближайшие берега менее чем за минуту, а вода проникла вглубь суши на расстояние до 2,7 километра.

Спустя чуть более ста лет произошло второе землетрясение — Брешианское землетрясение 1222 года. Оно вызвало еще одно крупное цунами на озере Изео: высота волн достигала примерно 13 метров, а вода проникла вглубь суши на расстояние до 1 километра.

Еще более тревожным, по словам ученых, является то, что нечто подобное может произойти и сегодня.

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