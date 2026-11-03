Найкраща пара року: закохані бик та осел підкорили серця вчених (фото)

Дослідники виявили незвичайну сексуальну прив’язаність між двома різними видами — пара бика та осла здивувала вчених.

Дослідники з Пізанського університету вперше помітили сексуальний потяг між двома різними видами під час польових досліджень, що проводилися в рамках іншого дослідження. Йдеться про незвичайну пару, що складається з бика на прізвисько Ахілл та осла на прізвисько Патрокл — обидва вони мешкають на одному з плато в Ефіопії, пише Daily Mail.

Вчені продовжили спостерігати за цією парою і помітили, що самці постійно обирали одне одного, хоча у них були різні власники, а зустрічалися вони лише на пасовищі. За словами співавтора дослідження, сексуальні контакти між биком Ахіллом та ослом Патроклом не були поодинокими випадками. Але особливо вчених здивувало те, що ці взаємодії були частиною стійких і вибіркових соціальних відносин між ними.

Під час першого зафіксованого випадку вчені побачили, як Ахілл застрибнув на Патрокла. Зазвичай у таких випадках тварина намагається вдарити партнера або поводиться оборонно. Однак у цьому випадку реакція була протилежною.

За словами іншого співавтора дослідження Андре да Круза, тварини постійно прагнули триматися поруч одна з одною і демонстрували безліч проявів прихильності — облизували одна одну, терлися тілами, торкалися мордами, а також неодноразово вступали у статеві стосунки. Цікаво, що це відбувалося в середовищі, де кожен із них мав доступ до безлічі самок того самого біологічного виду.

Дослідники виявили незвичайну сексуальну прив"язаність між двома різними видами Фото: André da Cruz

За словами головного автора дослідження Мартіна Франческоні, вони разом із колегами дійшли висновку, що цю цікаву взаємодію тварин не можна пояснити лише відсутністю інших можливостей для спарювання. Втім, вчені поки що не можуть назвати точну причину таких міжвидових стосунків.

Надалі команда планує провести додаткове дослідження, щоб глибше вивчити динаміку цих відносин. Одне з головних питань для майбутніх досліджень — які механізми та переваги лежать в основі такого зв’язку.

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