Лучшая пара года: влюбленные бык и осел покорили сердца ученых (фото)

Исследователи обнаружили необычную сексуальную привязанность между двумя разными видами — пара быка и осла удивила ученых.

Исследователи из Пизанского университета впервые заметили сексуальное влечение между двумя разными видами во время полевых работ, проводившихся в рамках другого исследования. Речь о необычной паре, состоящей из быка по кличке Ахилл и осла по кличке Патрокл — оба они обитают на одном из плато в Эфиопии, пишет Daily Mail.

Ученые продолжили наблюдать за парой и заметили, что самцы постоянно выбирали друг друга, хотя у них были разные владельцы, а встречались они только на пастбище. По словам соавтора исследования, сексуальные контакты между быком Ахиллом и ослом Патроклом не были единичными случаями. Но особенно ученых удивило то, что эти взаимодействия были частью устойчивых и избирательных социальных отношений между ними.

Во время первого зафиксированного случая ученые увидели, как Ахилл запрыгивает на Патрокла. Как правило, в подобных случаях животное пытается лягнуть партнера или ведет себя оборонительно. Однако в этом случае реакция была противоположной.

По словам другого соавтора исследования Андре да Круз, животные постоянно стремились держаться рядом друг с другом и демонстрировали множество проявлений привязанности — вылизывали друг друга, терлись телами, тыкались мордами, а также неоднократно вступали в связь. Любопытно, что это происходило в среде, где вокруг каждого из них был доступ к множеству самок того же биологического вида.

Исследователи обнаружили необычную сексуальную привязанность между двумя разными видами Фото: André da Cruz

По словам ведущего автора исследования Мартина Франческони, они с коллегами пришли к выводу, что любопытное взаимодействие животных нельзя объяснить лишь отсутствием других возможностей для спаривания. Впрочем, ученые пока не могут назвать точную причину таких межвидовых отношений.

В дальнейшем команда планирует провести дальнейшее исследование, чтобы глубже изучить динамику этих отношений. Один из главных вопросов для будущих исследований — какие механизмы и преимущества лежат в основе такой связи.

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