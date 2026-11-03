В 1000 раз опаснее цианида: на пляж вынесло невероятно ядовитое существо (фото)

На пляж в Дорсете выбросило смертельное опасную рыбу-фугу — штормы унесли ее за сотни километров от привычной среды обитания.

На побережье в графстве Дорсет была обнаружена мертвая рыба-фугу — крайне ядовитое существо, которое из-за недавних штормов оказалось за сотни километров от мест своего обычного обитания. Экзотическую и невероятно токсичную рыбу, токсины которой в 1000 раз опаснее цианида, обнаружил на песке дайвер Оуэн Бути, пишет Daily Mail.

По словам Оуэна Бути, изначально он принял существо за небольшой сигнальный буй, но, подойдя ближе, он понял, что перед ним — раздувшаяся рыба длиной около 43 сантиметров. Отметим, что рыба, обнаруженная на берегу, была мертва, но ученые предупреждают, что она все еще оставалась опасной.

Дело в том, что даже после смерти рыба-фугу по-прежнему представляет серьезную опасность: содержащиеся в ее организме природные токсины сохраняются долгое время, а противоядия от них не существует.

Известно, что океанические рыбы-фугу обитают в тропических и субтропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Эксперты предполагают, что в воды Великобритании ядовитая рыба, вероятно, попала из-за штормов "Остин" и "Боэло".

Рыбу-фугу обнаружили мертвой на побережье Фото: BNPS

По словам руководителя компании Freedive Life в Пуле Оуэна Бути, они с коллегами проводят много времени в воде, исследуя побережье Дорсета. Они с коллегами обнаружили, что в этих водах обитают удивительные морские существа, однако никто из них не ожидал заметить здесь рыбу-фугу.

По словам Бути, ранее во время погружений в других регионах ему уже доводилось встречать рыбу-фугу, а потому он сразу понял, что перед ним. И все же, он отправил фото в фонд Dorset Wildlife Trust и своему знакомому морскому биологу, чтобы подтвердить догадку.

Эксперты отмечают, что эти рыбы, обычно обитающие в открытых водах теплых районов Атлантического, Индийского и Тихого океанов — редкие гости в водах Великобритании. Но порой, рыбы все же оказываются выброшенными на берег. Людям посоветовали не трогать найденных рыб-иглобрюхов и сообщать о таких находках в соответствующую благотворительную организацию.

Свое название — "рыба-шар" (pufferfish) — эти существа получили благодаря защитному механизму: в случае опасности они раздуваются, становясь похожими на воздушный шар, из-за чего крупным хищникам становится трудно их проглотить. Из-за содержащихся в них токсинов эти рыбы крайне опасны для человека: если острые, скрытые шипы проколют кожу и яд попадет в кровоток, это может привести к летальному исходу.

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