Речь не о людях: названы существа, использующие многоуровневую защиту колонии

Исследования показывают, что у пчелиных семей есть встроенные системы иммунитета, обеспечивающие многоуровневую защиту колонии.

Пчелиный улей — настоящее чудо архитектуры насекомых. В новом исследовании ученым удалось раскрыть секреты того, насколько сложной является система защиты колонии от смертельно опасных инфекций, пишет Science Alert.

По словам соавтора нового исследования, микробиолога Кении Фернандес из Сиднейского университета, успех этих насекомых зависит от плотного совместного проживания, однако такие условия также способствуют распространению патогенов. Результаты нового исследования показывают, что колонии снижают этот риск с помощью "социального иммунитета" — скоординированной системы поведенческих, химических и иммунологических защитных механизмов.

Антимикробные свойства меда, пчелиного воска прополиса хорошо известны сами по себе. Но до сих пор оставалось неясным, как именно пространственное расположение этих веществ в улье, в сочетании с другими стратегиями иммунной защиты, укрепляет безопасность колонии перед лицом таких патогенов, как грибки и бактерии.

Результаты нового исследования неожиданно обнаружили, что в колонии пчел предусмотрены эшелонированные уровни защиты: от входа в улей и сотов с расплодом до кишечника каждой отдельной пчелы. Более того, по мере продвижения к центру улья антимикробная защита становится все более адресной: восковые соты, запасы пыльцы и тела самих пчел работают как фильтры, задерживая вредоносные бактерии и грибки, одновременно способствуя развитию полезных микроорганизмов

Любопытно, что ульи были наиболее сильно защищены от бактериальных патогенов Paenibacillus larvae и Paenibacillus alvei. Впрочем, это кажется весьма логичным, учитывая, что заражение этими бактериями может полностью уничтожить колонию.

Авторы также обнаружили, что виды цветов, доступных в данной местности, оказывали особое влияние на химическую защиту, доступную колонии. Защита от грибковых инфекций, с другой стороны, была несколько менее структурированной и в целом слабее. Ученые полагают, что это связано с тем, что не многие гриб являются смертельными для пчел.

Отметим, что иммунная "сила" каждой колонии варьировалась в зависимости от местоположения пасек, состояния улья и воздействия вредителей, что указывает на то, что их защитные системы довольно чувствительны к различиям в окружающей среде.

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