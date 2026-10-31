Зачем танцуют фламинго: ответ может спасти нас от микропластика (фото)

Фламинго могут стать неожиданным решением одной из самых серьезных проблем загрязнения воды. Их необычная техника питания позволяет им улавливать чрезвычайно мелкие частицы, и учёные считают, что этот же принцип может помочь в разработке фильтров, способных удалять микропластик и вредные химические вещества из воды.

Открытие началось с того, что исследователь в области биомеханики Виктор Ортега Хименес из Калифорнийского университета заметил нечто необычное, снимая на видео фламинго. Его очаровали волны, расходившиеся по воде, когда птицы искали пищу под поверхностью, однако он не мог объяснить, чем они вызваны, пишет Science News.

Это произошло во время семейной поездки в Атланту, и поиск ответа занял более четырёх лет. Хименес обнаружил, что фламинго используют сочетание движений головой и топанья ногами, чтобы создавать небольшие водяные вихри. Откидывая головы назад и двигая ногами, птицы усиливали эти вихревые течения, что помогало поднимать водоросли и другие частицы пищи к их изогнутым клювам.

Фламинго сочетают движения головой и топание ногами, чтобы создавать небольшие водяные вихри Фото: Paul Rose

Затем птицы фильтруют собранный материал, оставляя пищу внутри и выбрасывая ил и грязь. Этот естественный процесс был достаточно эффективным, чтобы улавливать частицы размером даже с одну клетку.

Это открытие может найти практическое применение, выходящее за рамки понимания того, как питаются фламинго. Учёные, возможно, смогут использовать тот же принцип для разработки самоочищающихся фильтров для воды, которые улавливают микропластик и PFAS — вещества, которые часто называют "вечными химикатами", поскольку они сохраняются в окружающей среде в течение длительного времени.

Ортега Хименес считает, что наблюдение за животными может дать идеи для решения человеческих проблем. Как он пояснил: "Природа всегда полна тайн".

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