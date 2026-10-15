Ученые приблизились к возрождению птицы додо: что сделали исследователи (фото)

Биотехнологическая компания Colossal разработала платформу на основе искусственного интеллекта, которая поможет исследователям воссоздать вымершую птицу додо. Технология под названием GenoMorph изучает, как ДНК управляет развитием физических признаков, в частности характерного клюва этой птицы.

Хотя учёные уже расшифровали высококачественный геном додо, его более миллиарда генетических пар нуклеотидов не дают полного представления о том, как воссоздать эту птицу. Исследователи также должны понять, как работает регуляторная ДНК, которая контролирует, когда гены активируются и как они влияют на развитие организма, пишет IFLScience.

GenoMorph выявила 653 потенциальных регуляторных элемента, связанных с размером клюва, и ещё 1 698 — связанных с его толщиной и шириной. Эти участки являются потенциальными объектами для дальнейших исследований, но их роль в формировании характерных черт птицы додо все еще требует экспериментального подтверждения.

GenoMorph выявила 653 потенциальных регуляторных элемента, связанных с размером клюва, и еще 1 698 — связанных с его толщиной и шириной Фото: Colossal Biosciences

Для разработки платформы команда Colossal проанализировала генетические данные кур, перепелов, уток и голубей, в частности никобарского голубя — ближайшего живого родственника додо. Исследователи изучили регуляторную ДНК на шести стадиях эмбрионального развития и в трёх участках головы, сопоставив результаты с измерениями черепов 70 видов птиц.

"Восстановление вымерших видов — это в равной степени проблема данных и проблема биологии. Поскольку сохранилось так мало геномов додо, мы не можем полагаться на сравнения на уровне популяции, доступные для многих современных видов", — отметил Бен Ламм, генеральный директор и соучредитель Colossal.

Главный научный сотрудник компании, доктор Бет Шапиро, пояснила, что сравнение современных птиц позволяет исследователям выявить генетические участки, которые, вероятно, определили анатомию додо. Следующим шагом станет тестирование наиболее перспективных вариантов путем введения их в половые клетки никобарских голубей и изучение того, приводят ли они к появлению признаков, схожих с чертами додо.

Компания Colossal также разработала метод с использованием липидных наночастиц для доставки ДНК, РНК и инструментов редактирования генов CRISPR в эмбрионы птиц. Первые эксперименты, направленные на ген Runx2, участвующий в развитии костной ткани, привели к заметным изменениям в строении черепа и лица скальных голубей и уток.

Дальнейшие эксперименты должны показать, смогут ли предложенные генетические изменения вернуть додо к жизни Фото: Live Science

Эти исследования могут помочь учёным понять, как воссоздать признаки вымерших видов, но обнаружение перспективных последовательностей ДНК — это лишь первый шаг. Дальнейшие эксперименты должны показать, помогут ли предложенные генетические изменения вернуть додо к жизни.

Почему вымерли додо

Додо вымерли примерно в конце XVII века из-за деятельности человека и животных, которых мореплаватели завезли на остров Маврикий в Индийском океане. До появления людей эти птицы жили в изоляции, где у них практически не было наземных хищников. Поэтому они утратили способность летать и не выработали эффективных способов защиты от новых угроз. Когда на острове поселились европейцы, додо стали лёгкой добычей для охотников.

Не менее опасными оказались животные, завезенные людьми. Они поедали яйца и птенцов додо, гнездившиеся на земле, из-за чего популяция постепенно сокращалась. Вырубка лесов и разрушение естественной среды обитания также лишали птиц мест для жизни и размножения.

Додо вымерли в конце XVII века из-за деятельности человека Фото: Daily Mail

Додо исчезли менее чем через столетие после появления европейцев на Маврикии. Точная дата гибели последней птицы неизвестна, а сообщения о наблюдениях додо в конце XVII века остаются предметом исторических исследований. Их вымирание стало одним из самых известных примеров того, как охота, разрушение среды обитания и появление чужеродных видов могут привести к исчезновению животных.

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