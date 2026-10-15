Окаменелость неизвестного вида динозавров нашли в музее: он был размером с тигра (фото)

Почти столетие окаменелость неизвестного динозавра хранилась в лондонском музее, прежде чем исследователи определили её как новый вид. Это первый представитель группы мегарапторанов, когда-то обитавший на территории Европы.

Мегараптораны были двуногими тероподами с относительно длинными, узкими черепами и крупными, мускулистыми передними конечностями, что отличало их строение от хорошо знакомого тираннозавра, пишет IFLScience.

Динозавр, получивший название Invictibellatrix amberina, был меньше, чем некоторые более поздние представители своей группы, и по размеру примерно соответствовал крупной тигрице. Ведущий автор исследования, доктор Кассиус Моррисон из Лондонского музея естественной истории, считает, что этот вид охотился на мелких позвоночных, в частности на млекопитающих, ящериц, крокодилов и других динозавров.

Динозавр обитал в местности с климатом, похожим на современный средиземноморский. Сезонные поймы часто страдали от лесных пожаров, в то время как в той же среде обитали крупные зауроподы, титанозавры и бронированные динозавры.

Эта находка меняет представления о распространении мегарапторов. Ранее считалось, что эти хищники обитали преимущественно на территории Гондваны — древнего материка, который впоследствии распался на Южную Америку, Африку, Австралию и Антарктиду. Окаменелости свидетельствуют о том, что эта группа была особенно разнообразной на территории современной Патагонии, а её представители относились к числу крупнейших хищных динозавров Австралии.

Почти столетие окаменелость неизвестного динозавра хранилась в лондонском музее Фото: The Trustees of the Natural History Museum

Находки в Азии уже поставили под сомнение эту точку зрения. Фукуираптор, обнаруженный в Японии, считается одним из древнейших мегарапторанов и, возможно, является родственником австралийских видов. Это давало основания предполагать, что происхождение этой группы не ограничивалось Гондваной. Европейская находка добавила доказательств того, что ареал мегарапторанов в Евразии был гораздо шире, чем считалось.

В настоящее время исследователи предполагают, что эта группа, вероятно, впервые появилась в Азии в раннем меловом периоде, а затем распространилась через Европу в Гонванду. "Этот новый вид является первым доказательством того, что мегарапторы также обитали в Европе и что они добрались до Гонванды именно этим путем, а не перемещаясь с острова на остров дальше на юг", — отметил Чарли Шерер, аспирант Университетского колледжа Лондона.

К позднему меловому периоду мегарапторы, судя по всему, исчезли с Лавразии — северного материка. Однако в Южной Америке некоторые из них достигали гигантских размеров. Аргентинский вид Maip macrothorax имел когти длиной до 35 сантиметров и, как считается, весил примерно столько же, сколько взрослый слон.

Окаменелость, послужившая основой для описания Invictibellatrix amberina, была обнаружена в 1920-х годах палеонтологом-любителем Реджинальдом Уолтером Тули. Часть черепной коробки хранилась в коллекции Музея естественной истории около 100 лет.

Несмотря на неполную сохранность, она обладала характерными чертами, в частности формой гребня и строением углублений в задней части черепа. Это помогло исследователям идентифицировать её как мегарапторана и выделить в качестве нового вида.

Доктор Кассиус Моррисон и аспирант Чарли Шерер Фото: The Trustees of the Natural History Museum

Название сочетает в себе латинские слова invictus, означающее "непобедимый", и bellatrix, означающее "женщина-воин". Моррисон пояснил, что это намекает на более позднюю роль мегарапторов как вершины пищевой цепи в Южной Америке, Австралии и Антарктиде, в то время как тираннозавры доминировали в Северной Америке и Азии.

Вторая часть названия,"amberina", связана с янтарем, найденным в той же геологической формации. Женская форма этого названия относит динозавра к небольшой группе видов, которым даны женские имена.

Остров Уайт по-прежнему остается одним из самых богатых районов Европы по количеству окаменелостей динозавров. Это открытие свидетельствует о том, что новые виды можно обнаружить не только в ходе новых раскопок, но и в музейных коллекциях, где окаменелости могут оставаться неидентифицированными на протяжении десятилетий.

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