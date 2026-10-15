Вчені наблизилися до відродження птаха додо: що зробили дослідники (фото)

Біотехнологічна компанія Colossal розробила платформу на основі штучного інтелекту, яка допоможе дослідникам відтворити вимерлого птаха додо. Технологія під назвою GenoMorph вивчає, як ДНК керує розвитком фізичних ознак, зокрема характерного дзьоба цього птаха.

Хоча вчені вже розшифрували високоякісний геном додо, його понад мільярд генетичних пар нуклеотидів не дають повного уявлення про те, як відтворити цього птаха. Дослідники також повинні зрозуміти, як працює регуляторна ДНК, яка контролює, коли гени активуються та як вони впливають на розвиток організму, пише IFLScience.

GenoMorph визначила 653 потенційні регуляторні елементи, пов'язані з розміром дзьоба, та ще 1 698 — пов'язані з його товщиною та шириною. Ці ділянки є потенційними об'єктами для подальших досліджень, але їхня роль у формуванні характерних рис птахи додо все ще потребує експериментального підтвердження.

GenoMorph визначила 653 потенційні регуляторні елементи, пов'язані з розміром дзьоба, та ще 1 698 — пов'язані з його товщиною та шириною Фото: Colossal Biosciences

Для розробки платформи команда Colossal проаналізувала генетичні дані курей, перепелів, качок та голубів, зокрема нікобарського голуба — найближчого живого родича додо. Дослідники вивчили регуляторну ДНК на шести стадіях ембріонального розвитку та у трьох ділянках голови, поєднавши результати з вимірами черепів 70 видів птахів.

"Відновлення вимерлих видів — це настільки ж проблема даних, як і проблема біології. Оскільки збереглося так мало геномів додо, ми не можемо покладатися на порівняння на рівні популяції, доступні для багатьох сучасних видів", — зазначив Бен Ламм, генеральний директор та співзасновник Colossal.

Головний науковий співробітник компанії, докторка Бет Шапіро, пояснила, що порівняння сучасних птахів дозволяє дослідникам ідентифікувати генетичні ділянки, які, ймовірно, сформували анатомію додо. Наступним кроком стане тестування найперспективніших варіантів шляхом введення їх у статеві клітини нікобарських голубів та вивчення того, чи призводять вони до появи ознак, схожих на риси додо.

Компанія Colossal також розробила метод із використанням ліпідних наночастинок для доставки ДНК, РНК та інструментів редагування генів CRISPR в ембріони птахів. Початкові експерименти, спрямовані на ген Runx2, який бере участь у розвитку кісткової тканини, призвели до помітних змін у будові черепа та обличчя скельних голубів і качок.

Подальші експерименти мають встановити, чи доможуть запропоновані генетичні зміни повернути додо до життя Фото: Live Science

Ці дослідження можуть допомогти вченим зрозуміти, як відтворити ознаки вимерлих видів, але виявлення перспективних послідовностей ДНК — це лише перший крок. Подальші експерименти мають встановити, чи доможуть запропоновані генетичні зміни повернути додо до життя.

Чому вимерли додо

Додо вимерли приблизно наприкінці XVII століття через діяльність людини та тварин, яких мореплавці привезли на острів Маврикій в Індійському океані. До появи людей ці птахи жили в ізоляції, де майже не мали наземних хижаків. Тому вони втратили здатність літати й не виробили ефективних способів захисту від нових загроз. Коли на острові оселилися європейці, додо стали легкою здобиччю для мисливців.

Не менш небезпечними виявилися тварини, яких завезли люди. Вони поїдали яйця й пташенят додо, які гніздилися на землі, через що популяція поступово скорочувалася. Вирубування лісів і руйнування природного середовища також позбавляли птахів місць для життя та розмноження.

Додо вимерли наприкінці XVII століття через діяльність людини Фото: Daily Mail

Додо зникли менш ніж за століття після появи європейців на Маврикії. Точна дата загибелі останнього птаха невідома, а повідомлення про спостереження додо наприкінці XVII століття залишаються предметом історичних досліджень. Їхнє вимирання стало одним із найвідоміших прикладів того, як полювання, руйнування середовища та поява чужорідних видів можуть призвести до зникнення тварин.

Інші новини науки