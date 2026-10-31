Навіщо фламінго танцюють: відповідь може врятувати нас від мікропластику (фото)

Фламінго можуть стати несподіваним рішенням однієї з найбільших проблем забруднення води. Їхня незвичайна техніка харчування дозволяє їм вловлювати надзвичайно дрібні частинки, і вчені вважають, що цей самий принцип може допомогти у розробці фільтрів, здатних видаляти мікропластик та шкідливі хімічні речовини з води.

Відкриття почалося, коли дослідник у галузі біомеханіки Віктор Ортега Хіменес з Каліфорнійського університету помітив щось незвичайне, знімаючи на відео фламінго. Його зачарували хвилі, що розходилися по воді, коли птахи шукали їжу під поверхнею, однак він не міг пояснити, що їх спричиняло, пише Science News.

Це сталося під час сімейної поїздки до Атланти і пошук відповіді зайняв понад чотири роки. Хіменес виявив, що фламінго використовують поєднання рухів головою та тупання ногами, щоб створювати невеликі водяні вихори. Відкидаючи голови назад і рухаючи ногами, птахи підсилювали ці вихрові течії, що допомагало підносити водорості та інші частинки їжі до їхніх вигнутих дзьобів.

Фламінго використовують поєднання рухів головою та тупання ногами, щоб створювати невеликі водяні вихори Фото: Paul Rose

Потім птахи фільтрували зібраний матеріал, залишаючи їжу всередині та випускаючи мул і грязь. Цей природний процес був достатньо ефективним, щоб уловлювати частинки розміром навіть з одну клітину.

Це відкриття може мати практичне застосування, яке виходить за межі розуміння того, як харчуються фламінго. Вчені, можливо, зможуть використати той самий принцип для розробки самоочисних фільтрів для води, які уловлюють мікропластик та PFAS — речовини, які часто називають "вічними хімікатами", оскільки вони зберігаються в навколишньому середовищі упродовж тривалого часу.

Ортега Хіменес вважає, що спостереження за тваринами може дати ідеї для вирішення людських проблем. Як він пояснив: "Природа завжди сповнена таємниць".

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