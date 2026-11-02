Раскрыта тайна гигантского первобытного журавля: считался вымершим тысячи лет, но все изменилось

Гигантский первобытный журавль, который, как считалось, вымер тысячи лет назад, возможно, на самом деле никогда не существовал.

В 19 веке археологи, проводившие раскопки, в пещерах и на торфяниках по всей Северной Европе, обнаружили множество останков древних животных ледникового периода. Среди них были мамонты, носороги, пещерные львы и медведи — многие из них значительно превосходили в размерах своих современных сородичей, обитающих в тех же регионах. Одной из наиболее примечательных находок оказались весьма любопытные и крупные кости журавлей, пишет IFLScience.

Французский биолог Альфонс Мильн-Эдвардс изучил эти кости и заметил, что они были значительно крупнее, чем у обыкновенного журавля — вида, который и сегодня встречается на водно-болотных угодьях и в заболоченных лесах Европы. Ученый пришел к выводу, что останки принадлежали древнему гигантскому журавлю, которого он назвал Grus primigenia.

Однако теперь в новом исследовании ученые заново изучили кости и сделали неожиданное открытие: эти гигантские первобытные журавли, похоже, на самом деле никогда не существовали. По словам соавтора нового исследования, доктора Джона Стюарта, профессора эволюционной палеоэкологии из Борнмутского университета, они с коллегами пришли к выводу, что этот вид гигантских журавлей вовсе не вымирал тысячи лет назад, а представляет собой просто более крупных особей современного европейского серого журавля.

Предполагается, что изначально ошибка возникла из-за полового диморфизма: у журавлей самцы значительно крупнее самок. Считается, что именно это породило предположение о существовании двух разных видов — ныне живущего и вымершего видов журавлей.

Отметим, что серый журавль распространен на обширных территориях Восточной Европы. Однако небольшие популяции также встречаются во Франции, Испании и даже в Великобритании. Эти птицы довольно заметны: их рост достигает 1,2 метра, а весной они устраивают шумные брачные игры.

В то же время за последнее столетие в пещерах и торфяниках были найдены кости журавлей, возраст которых варьируется от 20 000 до нескольких тысяч лет. Эти находки свидетельствуют о том, что в прошлом птицы были широко распространены по всей Западной Европе. Ранее казалось, что эти древние птицы были значительно крупнее современных. Однако теперь современные технологии показывают, что все не совсем так.

В результате, ученые пришли к выводу: гигантских первобытных журавлей на самом деле никогда не существовало. Анализ ДНК не оставил сомнений: все останки крупных птиц принадлежали представителям ныне живущего вида — серым журавлям.

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