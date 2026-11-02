Розкрито таємницю гігантського первісного журавля: його вважали вимерлим тисячі років тому, але все змінилося

Гігантський первісний журавель, який, як вважалося, вимер тисячі років тому, можливо, насправді ніколи не існував.

У 19 столітті археологи, які проводили розкопки в печерах і на торфовищах по всій Північній Європі, виявили безліч решток стародавніх тварин льодовикового періоду. Серед них були мамонти, носороги, печерні леви та ведмеді — багато з них значно перевершували за розмірами своїх сучасних родичів, що мешкають у тих самих регіонах. Однією з найцікавіших знахідок виявилися досить дивні й великі кістки журавлів, пише IFLScience.

Французький біолог Альфонс Мілн-Едвардс дослідив ці кістки й помітив, що вони були значно більшими, ніж у звичайного журавля — виду, який і сьогодні зустрічається на водно-болотних угіддях та в заболочених лісах Європи. Вчений дійшов висновку, що останки належали стародавньому гігантському журавлеві, якого він назвав Grus primigenia.

Однак тепер у новому дослідженні вчені знову вивчили кістки й зробили несподіване відкриття: ці гігантські первісні журавлі, схоже, насправді ніколи не існували. За словами співавтора нового дослідження, доктора Джона Стюарта, професора еволюційної палеоекології з Борнмутського університету, вони разом із колегами дійшли висновку, що цей вид гігантських журавлів зовсім не вимер тисячі років тому, а є просто більшими особинами сучасного європейського сірого журавля.

Вважається, що спочатку ця помилка виникла через статевий диморфізм: у журавлів самці значно більші за самок. Вважається, що саме це породило припущення про існування двох різних видів — нині існуючого та вимерлого видів журавлів.

Зазначимо, що сірий журавель поширений на великих територіях Східної Європи. Однак невеликі популяції також зустрічаються у Франції, Іспанії та навіть у Великій Британії. Ці птахи досить помітні: їх зріст сягає 1,2 метра, а навесні вони влаштовують гучні шлюбні ігри.

Водночас за останнє століття в печерах і торфовищах було знайдено кістки журавлів, вік яких коливається від 20 000 до кількох тисяч років. Ці знахідки свідчать про те, що в минулому ці птахи були широко поширені по всій Західній Європі. Раніше вважалося, що ці стародавні птахи були значно більшими за сучасних. Однак тепер сучасні технології показують, що все не зовсім так.

У результаті вчені дійшли висновку: гігантських первісних журавлів насправді ніколи не існувало. Аналіз ДНК не залишив сумнівів: усі останки великих птахів належали представникам нині існуючого виду — сірим журавлям.

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