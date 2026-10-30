Значительно лучше людей: две вороны удивительно хорошо прошли психологический тест

Исследователи заявили, что птицы не просто прошли классический психологический тест, а справились с ним значительно лучше, чем люди или обезьяны.

Представители врановых широко известны своими невероятными умениями. Предыдущие исследования уже показали, что вороны, грачи, галки и сойки обладают выдающимися когнитивными способностями, которые до этого считались присущими только приматам. Например, новокаледонские вороны способны создавать составные орудия труда и планировать свои действия на несколько шагов вперед; западные кустарниковые сойки обладают памятью, напоминающей эпизодическую; а обыкновенные вороны настолько умны, что склонны к своего рода "паранойе", пишет Science Alert.

В новом исследовании двое нейробиологов из Тюбингенского университета решили проверить, насколько эффективно черные вороны (Corvus corone). Результаты удивили ученых: оказалось, что самцы ворон не просто справились с классическим психологическим тестом, но также превзошли в этом людей и обезьян.

Авторы исследования Филипп Шмидбауэр и Андреас Нидер, стремились не просто продемонстрировать интеллект птиц, их интересовало, как воронам удается совершать настолько сложные интеллектуальные операции, обладая мозгом, который по своему строению сильно отличается от нашего. Столь высокая гибкость поведения может показаться неожиданной, ведь у птиц отсутствует многослойная кора головного мозга — высший центр интеграции у млекопитающих.

По словам ученых, вместо слоев мозг птиц на самом деле опирается на нейронные цепи, берущие начало в другой части структуры переднего мозга. Отметим, что мозг птиц меньше человеческого, однако и их нейроны тоже меньше — проще говоря, сигналам приходится преодолевать меньшее расстояние, что обеспечивает более высокую вычислительную мощность на единицу объема. Из-за такой архитектуре переднего мозга, у врановых содержится вдвое больше нейронов, чем у приматов при той же массе мозга. Вероятно, именно это и обеспечивает их столь удивительными вычислительными способностями, несмотря на малый размер.

В новом исследовании приняли участие дв взрослые вороны-самца. Стоит отметить, что выборка крайне мала, а потому нельзя утверждать, что результаты могут быть применены ко всему виду. В ходе исследований каждую ворону помещали перед сенсорным экраном: на экране отображается множество точек, часть из которых начинает двигаться в одном направлении — влево и вправо. Ворона указывает направление движения, клюя мишень, расположенную с соответствующей стороны сенсорного экрана. За правильный ответ птица получала вкусного мучного червя.

Отметим, что темп выполнения задания выбирала сама птица: ученые предоставляли воронам достаточно времени на принятие решения, поскольку важно, чтобы животное сделало выбор, будучи уверенным в нем, а не просто ради скорости. Более того, перед экспериментом ученые провели более 100 тренировочных сессий, чтобы убедиться, что птицы полностью освоили задачу.

Результаты показали, что птицы принимал осознанные решения с беспрецедентной скоростью: в среднем на выбор у них уходило около 235 миллисекунд — это примерно в два раза быстрее, чем у обезьян или людей. Более того, скорость принятия решения никак не отразилась на точности ответов.

На следующем этапе в мозг ворон вживили электроды. Их разместили таким образом, чтобы отслеживать активность в области, содержащей нейроны, участвующие в восприятии направления движения. После пробуждения от наркоза вороны вновь приступили к выполнению задания, при этом ученые фиксировали активность 248 отдельных нейронов. Результаты показали, что нейроны начинали генерировать сигналы всего за 70 миллисекунд после начала движения точек — примерно за 170 миллисекунд до того, как птица совершала решающий клевок.

Ученые пришли к выводу, что мозг вороны обладает вычислительной динамикой, схожей с таковой у людей и приматов.

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