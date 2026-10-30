Огромные летучие мыши размером со щенка неожиданно уменьшаются: их размеры все меньше (фото)

Исследователи заметили, что на Мадагаскаре происходит нечто странное — огромные летучие мыши неожиданно начали уменьшаться в размерах.

На Мадагаскаре обитают огромные летучие мыши размером со щенка — настоящее порождение ночного кошмара с размахом крыльев в полтора метра. Впрочем, не стоит бояться, поскольку эти гигантские крыланы не питаются человеческой кровью — основу их рациона составляют фрукты, пишет Popular Science.

И все же, у биологов нашелся повод для беспокойства: оказалось, что гигантские мадагаскарские крыланы (Pteropus rufus) становятся все меньше. Результаты анализа показывают, что за последние десятилетия размеры этих огромных летучих мышей заметно сократились. Ученые полагают, что это может быть связано с ростом масштабов коммерческой охоты.

По словам соавтора исследования, эколога из Центра комплексных предшественников из музейных фондов Эмили Корнелиус Рус, они с коллегами изучили коллекцию черепов и шкур крыланов в чикагском Музее естественной истории имени Филда. Команда заметили, что музейные образцы выглядят крупнее тех, что встречались им во время недавних полевых работ на Мадагаскаре.

В конце концов ученые задались вопросом: почему современные особи оказались значительно меньше своих предшественников из музейных фондов. В ходе исследования ученые перебрали множество возможных причин.

Ученые изучили более 120 особей Фото: Field Museum

На Мадагаскаре эти крыланы официально считаются вредителями, поскольку часто уничтожают фрукты, имеющие коммерческую ценность. Они также являются объектом охоты: в некоторых частях островного государства их массово добывают ради мяса.

По словам ученых, анализ указывает, что в прошлом представители этого вида были просто гигантскими в сравнении с теми животными, которые сегодня встречаются на Мадагаскаре. Таким образом, возникло предположение, что из-за интенсивной охоты в последнее время размеры тела этих животных уменьшились, а продолжительность их жизни сократилась по сравнению с прошлыми десятилетиями.

В общей сложности ученые изучили 121 экземпляр и обнаружили заметное уменьшение размеров особей, которое, как считается, началось в 1980 году. Отметим, что как раз в этот период охота на крыланов, вероятно, приобрела более коммерческий характер.

Кроме того, многие из наиболее крупных крыланов, изученных в ходе работы, были особями старшего возраста. Таким образом, если охотники целенаправленно добывают более крупных, половозрелых животных, это может негативно сказаться на популяции крыланов в целом.

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