Величезні кажани, розміром з цуценя, несподівано зменшуються: їхні розміри стають дедалі меншими (фото)

Дослідники помітили, що на Мадагаскарі відбувається щось дивне — величезні кажани несподівано почали зменшуватися в розмірах.

На Мадагаскарі мешкають величезні кажани розміром з цуценя — справжнє втілення нічного кошмару з розмахом крил у півтора метра. Втім, не варто боятися, оскільки ці гігантські крилаті не харчуються людською кров’ю — основу їхнього раціону становлять фрукти, пише Popular Science.

І все ж у біологів з’явився привід для занепокоєння: виявилося, що гігантські мадагаскарські кажани (Pteropus rufus) стають дедалі меншими. Результати аналізу показують, що за останні десятиліття розміри цих величезних кажанів помітно зменшилися. Вчені вважають, що це може бути пов’язано зі зростанням масштабів комерційного полювання.

За словами співавторки дослідження, екологині з Центру комплексних досліджень музейних колекцій Емілі Корнеліус Рус, вона разом із колегами вивчила колекцію черепів і шкур криланів у Чиказькому музеї природної історії імені Філда. Команда помітила, що музейні зразки виглядають більшими за ті, що траплялися їм під час недавніх польових досліджень на Мадагаскарі.

Зрештою вчені задалися питанням: чому сучасні особини виявилися значно меншими за своїх попередників із музейних фондів. У ході дослідження вчені розглянули безліч можливих причин.

Вчені дослідили понад 120 особин Фото: Field Museum

На Мадагаскарі ці крилаті офіційно вважаються шкідниками, оскільки часто знищують фрукти, що мають комерційну цінність. Вони також є об’єктом полювання: у деяких районах острівної держави їх масово виловлюють заради м’яса.

За словами вчених, аналіз свідчить, що в минулому представники цього виду були просто гігантськими порівняно з тими тваринами, які сьогодні мешкають на Мадагаскарі. Таким чином, з’явилося припущення, що через інтенсивне полювання останнім часом розміри тіла цих тварин зменшилися, а тривалість їхнього життя скоротилася порівняно з минулими десятиліттями.

Загалом вчені дослідили 121 екземпляр і виявили помітне зменшення розмірів особин, яке, як вважається, почалося у 1980 році. Зазначимо, що саме в цей період полювання на криланів, ймовірно, набуло більш комерційного характеру.

Крім того, багато з найбільших криланів, яких було досліджено в ході роботи, були особинами старшого віку. Отже, якщо мисливці цілеспрямовано полюють на більших, статевозрілих тварин, це може негативно позначитися на популяції криланів загалом.

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