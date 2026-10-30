Большая удача: редкое чудовище из морских глубин впервые засняли в формате 4K (видео)

Редкую, прекрасную и пугающую глубоководную рыбу крайне редко можно встретить в океане, однако ученым посчастливилось впервые в истории заснять вид в формате 4K.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов — большинство из них хорошо изучены, однако те, кто обитает в самых глубоких частях океана, все еще остаются загадкой. Одним из таких видов считается прекрасная и пугающая рыба-бочкоглаз, пишет Daily Mail.

Удача улыбнулась ученым во время недавней экспедиции у побережья Центральной Калифорнии: ученые из Исследовательского института океанариума Монтерей-Бей обнаружили рыбу-бочкоглаза на глубине около 600 метров. Отметим, что представители этого вида отличаются прозрачной головой, но до этого момента ученые наблюдали ее в толще воды не более 11 раз.

По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника Стивена Хэддока, увидеть рыбу-бочкоглаза — большая удача, но на этот раз им с коллегами повезло. В ходе экспедиции, проходившей примерно в 90 километрах от побережья Калифорнии, ученые использовали телеуправляемый подводный аппарат для поиска студенистых организмов — таких как медузы, сифонофоры и гребневики. Однако наткнулись на нечто еще более любопытное — крайне редкую рыбу-бочкоглаза.

Отметим, что рыбы-бочкоглазы (Macropinna microstoma) обитают в сумеречной зоне океана, которая простирается на глубине от 200 до 1000 метров. Исследования показывают, что у этих существ есть крупные плавники, обеспечивающие устойчивость и маневренность, пока оно держит взгляд, устремленный вверх, выискивая потенциальную добычу. Когда бочкоглаз замечает добычу, он поворачивает глаза таким образом, чтобы не упускать ее из виду, а специальный прозрачный студенистый слой служит для них своего рода защитным щитом.

Обнаружив невероятно редкую рыбу ученые наблюдали за ней в течение 20 минут и записали ее перемещение на камеру высокого разрешения 4K, что позволило получить впечатляющие кадры. Поразительно, но за почти 40 лет изучения океана — включая 7000 погружений — этот вид встречался ученым лишь 11 раз.

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