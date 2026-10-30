Велика удача: рідкісне чудовисько з морських глибин вперше зняли у форматі 4K (відео)

Цю рідкісну, прекрасну й моторошну глибоководну рибу в океані зустрінеш вкрай рідко, проте вченим пощастило вперше в історії зняти її у форматі 4K.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів — більшість із них добре вивчені, проте ті, що мешкають у найглибших частинах океану, досі залишаються загадкою. Одним із таких видів вважається прекрасна й лякаюча риба-бочкоглаз, пише Daily Mail.

Удача посміхнулася вченим під час нещодавньої експедиції біля узбережжя Центральної Каліфорнії: вчені з Дослідницького інституту океанаріуму Монтерей-Бей виявили рибу-бочкоглаза на глибині близько 600 метрів. Зазначимо, що представники цього виду відрізняються прозорою головою, але до цього моменту вчені спостерігали її у товщі води не більше 11 разів.

За словами співавтора дослідження, старшого наукового співробітника Стівена Хеддока, побачити рибу-бочкооку — велика удача, але цього разу їм із колегами пощастило. Під час експедиції, що проходила приблизно за 90 кілометрів від узбережжя Каліфорнії, вчені використовували дистанційно керований підводний апарат для пошуку желеподібних організмів — таких як медузи, сифонофори та гребневики. Однак натрапили на щось ще цікавіше — вкрай рідкісну рибу-бочкоглаза.

Зазначимо, що риби-бочкоочі (Macropinna microstoma) мешкають у сутінковій зоні океану, яка простягається на глибині від 200 до 1000 метрів. Дослідження показують, що ці істоти мають великі плавники, які забезпечують їм стійкість і маневреність, поки вони дивляться вгору, вишукуючи потенційну здобич. Коли бочкоглаз помічає здобич, він повертає очі так, щоб не випускати її з поля зору, а спеціальний прозорий желеподібний шар слугує для них своєрідним захисним щитом.

Виявивши неймовірно рідкісну рибу, вчені спостерігали за нею протягом 20 хвилин і зняли її переміщення на камеру з високою роздільною здатністю 4K, що дозволило отримати вражаючі кадри. Дивно, але за майже 40 років дослідження океану — включаючи 7000 занурень — цей вид зустрічався вченим лише 11 разів.

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