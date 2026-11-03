У 1000 разів небезпечніше за ціанід: на пляж винесло неймовірно отруйну істоту (фото)

На пляж у Дорсеті викинуло смертельно небезпечну рибу-фугу — шторми віднесли її на сотні кілометрів від звичного середовища проживання.

На узбережжі в графстві Дорсет було виявлено мертву рибу-фугу — надзвичайно отруйну істоту, яка через нещодавні шторми опинилася за сотні кілометрів від місць свого звичайного проживання. Екзотичну й неймовірно токсичну рибу, токсини якої в 1000 разів небезпечніші за ціанід, виявив на піску дайвер Оуен Буті, пише Daily Mail.

За словами Оуена Буті, спочатку він прийняв цю істоту за невеликий сигнальний буй, але, підійшовши ближче, зрозумів, що перед ним — роздута риба завдовжки близько 43 сантиметрів. Зазначимо, що риба, виявлена на березі, була мертвою, але вчені попереджають, що вона все ще залишалася небезпечною.

Справа в тому, що навіть після смерті риба фугу, як і раніше, становить серйозну небезпеку: природні токсини, що містяться в її організмі, зберігаються тривалий час, а протиотрути від них не існує.

Відомо, що океанічні риби фугу мешкають у тропічних і субтропічних водах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. Експерти припускають, що в води Великої Британії отруйна риба, ймовірно, потрапила через шторми "Остін" і "Боело".

Рибу фугу виявили мертвою на узбережжі Фото: BNPS

За словами керівника компанії Freedive Life у Пулі Оуена Буті, вони з колегами проводять багато часу у воді, досліджуючи узбережжя Дорсета. Вони разом із колегами виявили, що в цих водах мешкають дивовижні морські істоти, проте ніхто з них не очікував побачити тут рибу-фугу.

За словами Буті, раніше під час занурень в інших регіонах йому вже доводилося зустрічати рибу-фугу, тому він одразу зрозумів, що це за риба. Проте він надіслав фото до фонду Dorset Wildlife Trust та своєму знайомому морському біологу, щоб підтвердити своє припущення.

Експерти зазначають, що ці риби, які зазвичай мешкають у відкритих водах теплих районів Атлантичного, Індійського та Тихого океанів, — рідкісні гості у водах Великої Британії. Але інколи риби все ж викидаються на берег. Людям порадили не чіпати знайдених риб-голкобрюхів і повідомляти про такі знахідки до відповідної благодійної організації.

Свою назву — "риба-куля" (pufferfish) — ці істоти отримали завдяки захисному механізму: у разі небезпеки вони роздуваються, стаючи схожими на повітряну кулю, через що великим хижакам стає важко їх проковтнути. Через токсини, що містяться в них, ці риби надзвичайно небезпечні для людини: якщо гострі, приховані шипи проколють шкіру і отрута потрапить у кровотік, це може призвести до летального результату.

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