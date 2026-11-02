Повстання карликів і камера для тортур водою: як насправді 100 років тому помер Гаррі Гудіні

Вважається, що Гудіні помер у Геловін сто років тому, але деякі нові дослідження свідчать, що обставини його смерті можуть бути зовсім не такими, як вважалося раніше.

Гаррі Гудіні прожив досить дивовижне життя: знімався в кіно, показував фокуси, викривав спіритистів, вів тривалі суперечки з сером Артуром Конан Дойлом, став першою людиною, яка здійснила керований політ на літальному апараті з двигуном над Австралією і, як відомо, вибирався з тієї самої "камери для тортур водою", пише Popular Science.

Гаррі Гудіні помер 100 років тому, у день Геловіна, проте існує безліч версій щодо того, як саме це сталося. Наприклад, дехто стверджує, що Гудіні загинув під час виконання того самого трюку в "камері для тортур водою"; інші — що причиною став удар у живіт; треті звинувачують спіритуалістів, яких він викривав; згідно з ще однією версією, до смерті Гудіні причетна група злісних цифрових карликів, які таємно проникли в його готельний номер, щоб підсипати миш’як.

Однак тепер вчені дійшли висновку, що жодна з версій насправді не є правильною. Більше того, вчені вважають, що Гаррі Гудіні, ймовірно, навіть не помер у Геловін.

Сьогодні міф про те, що Гудіні загинув під час виконання трюку, вже не такий популярний. Експерти вважають, що він значною мірою був пов’язаний із фільмом 1953 року "Гудіні", в якому артист ледь не потонув прямо на сцені. Свою лепту в існування міфу внесли й інші фокусники, оскільки стверджують, що здатні повторити трюк, який нібито "погубив Гудіні". Одне можна сказати напевно: Гудіні не загинув через те, що якийсь трюк пішов не за планом.

Ще одна чутка припускає, що Гудіні могли вбити спіритуалісти, яким набридло, що він постійно викривав їхню діяльність. Згідно з цією — майже напевно неправдивою — версією, головною підозрюваною була якась Міна Крендон.

Дехто висловлював припущення — цілком безпідставне — що Гудіні могли усунути спіритуалісти, які прагнули залякати інших викривачів. Серед інших версій: спіритуалістичне підпілля замовило вбивство Гудіні.

Однак сьогодні загальноприйнятою версією вважається та, згідно з якою Гаррі Гудіні помер після удару в живіт. Окрім інших трюків, Гудіні часто демонстрував свою неймовірну здатність витримувати удари: він дозволяв абсолютно незнайомим людям бити його в живіт щосили.

Вважається, що у 1926 році, під час гастролей по США, після лекції про спіритизм в Університеті Макгілла, Гудіні познайомився зі студентом і запросив його за лаштунки на один зі своїх виступів. Під час виступу студент вирішив перевірити фокусника на міцність і завдав йому кілька ударів у живіт.

У якийсь момент Гудіні раптово зупинив нападника прямо посеред удару, жестом давши зрозуміти, що з нього досить. Водночас очевидці запевняють, що під час ударів Гуді виглядав так, ніби відчував неймовірний біль. Далі Гудіні відчував сильний біль у черевній порожнині, але продовжував виступати за графіком — навіть після того, як лікар діагностував у нього апендицит.

Однак після особливо невдалого виступу Гудіні все ж звернувся за медичною допомогою. З’ясувалося, що апендикс прорвався, і почався перитоніт. Незважаючи на операцію, через чотири дні, у Хелловін 1926 року, він помер.

Але тепер хірург-урологиня у відставці Ларріан Гіллеспі написала книгу, в якій стверджувала, що події могли розвиватися інакше. Під час дослідження вона вивчила одне зі свідоцтв про смерть Гудіні та виявила дивні деталі: частина інформації була закреслена, а документ підписав лікар, якого не було поруч у момент смерті артиста. Пізніше свідоцтво про смерть було визнано недійсним.

Далі Гіллеспі проаналізувала медичні картки, свідоцтва про смерть, публікації в пресі того часу та свідчення людей з оточення Гудіні. Вона дійшла висновку, що причиною смерті став зовсім не апендицит і не отримані удари. Експертка дійшла висновку, що до загибелі ілюзіоніста, ймовірно, призвела непрохідність кишечника, яка виникла після того, як 28 жовтня він з’їв страву під назвою "чоп-суей". Хірурги спробували очистити кишечник Гудіні, але незабаром розвинувся сепсис. Гіллеспі вважає, що Гудіні, найімовірніше, помер 30 жовтня — після другої операції.

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