Восстание карликов и камера для пыток водой: как на самом деле 100 лет тому умер Гарри Гудини

Считается, что Гудини умер в Хэллоуин столетие тому, но некоторые новые исследования показывают, что обстоятельства его смерти могут быть совсем не такими, как считалось.

Гарри Гудини прожил весьма удивительную жизнь: снимался в кино, показывал фокусы, разоблачал спиритуалистов, вел долгие споры с сэром Артуром Конан Дойлом, стал первым человеком, совершившим управляемый полет на аппарате с двигателем над Австралией и, как известно, выбирался из той самой "камеры для пыток водой", пишет Popular Science.

Гарри Гудини скончался 100 лет назад, в день Хэллоуина, однако существует множество версий о том, как именно это произошло. Например, некоторые утверждают, что Гудини погиб во время исполнения того самого трюка в "камере для пыток водой"; другие — что причиной стал удар в живот; третьи винят спиритуалистов, которых он разоблачал; согласно еще одной версии, к смерти Гудини причастна группа злобных цифровых карликов, тайно проникших в его гостиничный номер, чтобы подсыпать мышьяк.

Однако теперь ученые пришли к выводу, что ни одна из версий на самом деле не верна. Более того, ученые полагаю, что Гарри Гудини, вероятно, даже не умирал в Хэллоуин.

Сегодня миф о том, что Гудини погиб во время выполнения трюка уже не так популярен. Эксперты полагают, что он во многом был связан с фильмом 1953 года "Гудини", в котором артист едва не утонул прямо на сцене. Свою лепту в существование мифа внесли и другие фокусники, поскольку утверждают, что способны повторить трюк, который якобы "погубил Гудини". Одно можно сказать наверняка: Гудини не погиб из-за того, что какой-то трюк пошел не по плану.

Еще один слух предполагает, что Гудини могли убить спиритуалисты, уставшие от того, что он постоянно разоблачал их деятельность. Согласно этой — почти наверняка ложной — версии, главной подозреваемой была некая Мина Крэндон.

Некоторые высказывали предположение — совершенно безосновательное, — что Гудини могли устранить спиритуалисты, желавшие запугать других разоблачителей. Среди других версий: спиритуалистическое подполье заказало убийство Гудини.

Однако сегодня общепринятой версией считается та, в которой Гарри Гудини скончался после удара в живот. Помимо прочих трюков, Гудини часто демонстрировал свою невероятную способность держать удар: он позволял совершенно незнакомым людям бить его в живот со всей силы.

Считается, что в 1926 году, во время гастролей Штатами, после лекции о спиритуализме в Университете Макгилла, Гудини познакомился со студентом и пригласил его за кулисы на одно из своих выступлений. Во время выступления студент решил испытать фокусника на прочность и нанес ему несколько ударов в живот.

В какой-то момент Гудини внезапно остановил нападавшего прямо посреди удара, жестом дав понять, что с него хватит. В то же время, очевидцы уверяют, что во время ударов Гуди выглядел так, будто испытывал невероятную боль. Далее Гудини испытывал сильнейшие боли в брюшной полости, но продолжал выступать по графику — даже после того, как врач диагностировал у него аппендицит.

Однако после особенно неудачного выступления Гудини все же обратился за медицинской помощью. Выяснилось, что аппендикс лопнул, начался перитонит. Несмотря на операцию, четыре дня спустя, в Хэллоуин 1926 года, он скончался.

Но теперь хирург-уролог в отставке Ларриан Гиллеспи написала книгу, в которой уверял, что события могли развиваться иначе. В ходе исследования она изучила одно из свидетельств о смерти Гудини и обнаружила странны детали: часть информации была зачеркнута, а документ подписал врач, которого не было рядом в момент смерти артиста. Позже свидетельство о смерти было признано недействительным.

Далее Гиллеспи проанализировала медицинские карты, свидетельства о смерти, публикации в прессе того времени и показания людей из окружения Гудини. Она пришла к выводу, что причиной смерти стал вовсе не аппендицит и не полученные удары. Эксперт пришла к выводу, что к гибели иллюзиониста, вероятно, привела непроходимость кишечника, возникшая после того, как 28 октября он съел блюдо под названием "чоп-суэй". Хирурги попытались очистить кишечник Гудини, но вскоре развился сепсис. Гиллеспи считает, что Гудини, скорее всего, скончался 30 октября — после второй операции.

Другие новости науки