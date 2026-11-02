Мужчины чаще женщин запоминают объятия: на то есть веская причина

Новое исследование показывает, что мужчины на самом деле чаще женщин испытывают возбуждение от объятий.

Объятия партнера могут дарить ощущение тепла и спокойствия, но у некоторых людей они также могут вызывать совершенно иные эмоции. В новом исследовании ученые обнаружили, что мужчины значительно чаще женщин запоминают объятия из-за того, что они вызывают волнение или возбуждение. В то же время женщины, как правило, связывают объятия с комфортом и заботой, пишет Daily Mail.

Ученые полагают, что такое различие может быть обусловлено тем, что женщины чаще воспринимают объятия как источник эмоциональной поддержки. В то же мужчины, как правило, склонны рассматривать межличностные взаимодействия через призму романтики или сексуальности.

По словам ведущего автора исследования, доктора Анны-Лены Дюрен, в рамках исследования они с коллегами из Бристольского университета опросили более 15 000 взрослых, задав им вопросы об опыте объятий. Результаты, опубликованные в журнале PLOS ONE, показали, что 70% участников запомнили объятия благодаря их положительному эмоциональному воздействию.

Более длительный анализ также показал: если 3,9% мужчин связывали объятия с возбуждением, то среди женщин этот показатель составил лишь 0,8%. При этом женщины в большинстве своем ассоциировали объятия с чувством комфорта, тогда как среди мужчин таких оказалось только четверть.

Анализ выявил, что люди, которые чувствовали себя некомфортно во время объятий или не знали, как правильно обнимать других, реже вспоминали об этом опыте как о чем-то позитивном. В то же время, те, кто регулярно приветствует друзей и близких объятиями, чаще вспоминали такие моменты с теплотой.

По словам ученых, они надеются, что полученные результаты помогут объяснить, почему восприятие объятий может различаться у разных людей. Более того, в следующих исследованиях ученые надеются детальнее изучить то,, как на восприятие объятий влияют особенности личности, прошлый опыт и контекст, в котором происходит объятие.

К слову, в исследовании, опубликованном в прошлом году, ученые также установили, что манера обниматься может раскрыть некоторые черты характера человека.

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