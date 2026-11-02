Чоловіки частіше за жінок запам"ятовують обійми: на це є вагома причина

Нове дослідження показує, що чоловіки насправді частіше за жінок відчувають збудження від обіймів.

Обійми партнера можуть дарувати відчуття тепла та спокою, але у деяких людей вони також можуть викликати зовсім інші емоції. У новому дослідженні вчені виявили, що чоловіки значно частіше за жінок запам'ятовують обійми через те, що вони викликають хвилювання або збудження. Водночас жінки, як правило, пов'язують обійми з комфортом і турботою, пише Daily Mail.

Вчені вважають, що така відмінність може бути зумовлена тим, що жінки частіше сприймають обійми як джерело емоційної підтримки. Натомість чоловіки, як правило, схильні розглядати міжособистісні взаємодії крізь призму романтики чи сексуальності.

За словами провідної авторки дослідження, доктора Анни-Лени Дюрен, у рамках дослідження вони разом із колегами з Брістольського університету опитали понад 15 000 дорослих, поставивши їм запитання про досвід обіймів. Результати, опубліковані в журналі PLOS ONE, показали, що 70% учасників запам’ятали обійми завдяки їхньому позитивному емоційному впливу.

Більш тривалий аналіз також показав: якщо 3,9 % чоловіків пов’язували обійми з збудженням, то серед жінок цей показник становив лише 0,8 %. При цьому жінки здебільшого асоціювали обійми з почуттям комфорту, тоді як серед чоловіків таких виявилася лише чверть.

Аналіз показав, що люди, які відчували дискомфорт під час обіймів або не знали, як правильно обіймати інших, рідше згадували цей досвід як щось позитивне. Водночас ті, хто регулярно вітає друзів і близьких обіймами, частіше згадували такі моменти з теплотою.

За словами вчених, вони сподіваються, що отримані результати допоможуть пояснити, чому сприйняття обіймів може відрізнятися у різних людей. Більше того, у наступних дослідженнях вчені сподіваються детальніше вивчити, як на сприйняття обіймів впливають особливості особистості, минулий досвід та контекст, у якому відбувається обійм.

До речі, у дослідженні, опублікованому минулого року, вчені також встановили, що манера обійматися може розкрити деякі риси характеру людини.

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