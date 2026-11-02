Доброзичливі привиди відходять у минуле: на зміну їм прийшло щось моторошне

Вчені проаналізували тисячі свідчень про зустрічі з надприродним і виявили найпоширеніші типи явищ.

На телеекранах привидів зазвичай зображують у вигляді білих постатей, що ширяють у повітрі — від "Каспера" до "Гаррі Поттера". Однак новий аналіз показує, що насправді надприродні істоти можуть набувати найрізноманітніших, часто лякаючих форм, пише Daily Mail.

Дослідник паранормальних явищ та історик Ем-Джей Вейленд проаналізував понад 2000 свідчень очевидців, зібраних за останні 30 років, щоб з’ясувати, які привиди зустрічаються найчастіше.

Результати аналізу свідчать, що дружні зустрічі з привидами, схоже, відходять у минуле — на зміну їм приходять набагато страшніші явища. Аналіз Вейленда показує, що сьогодні найчастіше люди стикаються з так званими "тіньовими фігурами".

Статистика свідчить, що сьогодні на частку цих безформних і безликих сутностей припадає 14 % усіх повідомлень про надприродне — це більш ніж удвічі перевищує показник 1990-х років (6 %). Водночас "класичні" білі привиди або сутності, схожі на звичайних людей, зустрічаються тепер вкрай рідко.

Простіше кажучи, за словами Вейенда, сьогодні ми спостерігаємо відхід від образу доброзичливих привидів. Загалом науковець зібрав понад 1000 історій про привидів, опублікованих на перших інтернет-форумах, присвячених паранормальним явищам, у період з 1994 по 2012 рік. Далі він порівняв їх із ще 1000 історій, розміщених на платформі Reddit у період з 2024 по 2026 рік, щоб простежити, як із часом змінювався характер зустрічей із привидами.

Виявилося, що сьогодні типова зустріч із привидом значно змінилася порівняно з тим, що було кілька десятиліть тому. Наприклад, у 1990-х роках більшість привидів нагадували звичайних людей — настільки, що іноді було неможливо зрозуміти, чи це привид, чи людина. Більше того, у більшості випадків очевидці стверджували, що істота була схожа на померлого родича.

Однак, починаючи з 2012 року, кількість подібних явищ помітно зменшилася. До 2026 року кількість повідомлень про людиноподібні фігури зменшилася на чверть, про світні істоти — на третину; також зменшилася кількість людей, які бачили померлих родичів. Водночас люди дедалі частіше повідомляли про зустрічі з тіньовими фігурами. Ці темні силуети описуються як обриси людської фігури, позбавлені будь-яких помітних рис або впізнаваного одягу.

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