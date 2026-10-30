Розкрито таємницю сонного паралічу: який моторошний демон мучить людей вночі

Протягом усієї історії людства нас мучить явище, відоме як сонний параліч — вчені щойно розкрили моторошну наукову суть "демонів" сонного паралічу.

Сонний параліч — тимчасове явище, під час якого людина перебуває у свідомості, але не може говорити, рухатися чи розплющити очі. Статистика свідчить про те, що 7,6% населення планети хоча б раз у житті стикалися з цим явищем, а оцінки деяких інших досліджень і зовсім сягають 30%, пише Popular Science.

Під час таких епізодів люди прокидаються пізно вночі й виявляють, що їхнє тіло скуте. Більше того, дехто може помітити в кутку кімнати або на ліжку демона, який причаївся в тіні й спостерігає за тим, як ви намагаєтеся боротися. Хороша новина — сонний параліч навряд чи може фізично нашкодити людині; погана новина — це явище мучить людство протягом усієї його історії.

Але чому цей моторошний досвід знайомий стільком людям і що це за темна постать, яка стоїть біля ліжка людей, які переживають сонний параліч?

За словами клінічного психолога з околиць Вашингтона Браяна Шарплесса, сонний параліч зустрічається по всьому світу: у різні епохи, у різних регіонах та культурах для позначення сонного паралічу виникло понад 100 різних назв. Хоча деталі можуть відрізнятися, суть переживання залишається незмінною.

Відомо, що в минулому люди часто пояснювали подібні стани надприродними силами. Наприклад, на Заході сонний параліч часто пов’язували з легендами про вампірів, відьом і привидів. У германському та слов’янському фольклорі існував демон — "мара", який приходив до сплячих, сідав їм на груди й паралізував їх.

Згодом ці уявлення зазнали змін, і тому люди почали асоціювати сонний параліч із візитами інопланетян або тіньовими істотами, що ховаються в кутках кімнати. А в Танзанії, починаючи з 1960-х років, люди повідомляють про напади якоїсь крилатої істоти на ім’я Попобава, яка вчиняє сексуальне насильство над паралізованими жертвами.

Втім, у вчених є наукові пояснення природи сну-паралічу. За словами Шарплесса, цей феномен виникає, коли мозок "застрягає" між сном і неспанням. Під час фази швидкого сну стовбур головного мозку блокує м’язову активність тіла, за винятком м’язів, що відповідають за рух очей і дихання. Цей механізм надзвичайно важливий, оскільки в іншому разі мозок людини, що спить, міг би почати виконувати дії, що відповідають сюжету сну, — це могло б призвести до травм. З іншого боку, пробудження в момент, коли тіло залишається "відключеним", — це вкрай неприємне відчуття.

Ще одна поширена особливість сну-паралічу — відчуття чиєїсь присутності в кімнаті. Вчені вважають, що подібні образи виникають через те, що дослідники називають "системою пильності, яка активується загрозою". За словами Шарплесса, ймовірно, відбувається наступне: мозок інтерпретує ситуацію так, ніби ви — здобич, і у відповідь "створює" хижака.

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