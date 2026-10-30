Разгадана тайна сонного паралича: что за жуткий демон мучает людей по ночам

В течение всей истории человечества нас мучает явление, известное как сонный паралич — ученые только что раскрыли жуткую научную подоплеку «демонов» сонного паралича.

Сонный паралич — временное явление, при котором человек находится в сознании, но не может говорить, шевелиться или открыть глаза. Статистика свидетельствует о том, что 7,6% населения планеты хотя бы раз в жизни сталкивались с этим явлением, а оценки некоторых других исследований и вовсе достигают 30%, пишет Popular Science.

Во время таких эпизодов люди просыпаются глубокой ночью и обнаруживают, что их тело сковано. Более того, некоторые могут заметить в углу комнаты или на кровати демона, который притаился в тени и наблюдает за тем, как вы пытаетесь бороться. Хорошие новости — сонный паралич едва ли может физически навредить человеку; плохие новости — это явление мучает человечества на протяжении всей его истории.

Но почему этот жуткий опыт знаком стольким людям и что это за темная фигура, стоящая на кровати людей, переживающих сонный паралич?

По словам клинического психолога из окрестностей Вашингтона Брайана Шарплесса, сонный паралич встречается по всему миру: в разные эпохи, в разных регионах и культурах для обозначения сонного паралича возникло более 100 различных названий. Хотя детали могут различаться, суть переживания остается неизменной.

Известно, что в прошлом люди часто приписывали подобные состояния сверхъестественным силам. Например, на Западе сонный паралич часто связывали с легендами о вампирах, ведьмах и призраках. В германском и славянском фольклоре существовал демон — "мара", который приходил спящим, садился на грудь и парализовал их.

Со временем эти представления трансформировались, а потому люди стали ассоциировать сонный паралич с визитами инопланетян или теневых людях, прячущихся по углам комнаты. А в Танзании, начиная с 1960-х годов, люди сообщают о нападениях некоего крылатого существа по имени Попобава, которое совершает сексуальное насилие над парализованными жертвами.

Впрочем, у ученых есть научные объяснения природы сонного паралича. По словам Шарплесса, этот феномен возникает, когда мозг оказывается "застрявшим" между сном и бодрствованием. Во время фазы быстрого сна ствол головного мозга блокирует мышечную активность тела, за исключением мышц, отвечающих за движение глаз и дыхание. Этот механизм невероятно важен, поскольку в противном случае спящий мозг мог бы начать совершать действия, соответствующие сюжету сна — это могло бы привести к травмам. С другой стороны, пробуждение в момент, когда тело остается "отключенным" — переживание крайне неприятное.

Еще одна распространенная особенность сонного паралича — ощущение чьего-то присутствия в комнате. Ученые считают, что подобные образы порождаются тем, что исследователи называют "системой бдительности, активируемой угрозой". По словам Шарплесса, вероятно, происходит следующее: мозг интерпретирует ситуацию так, будто вы — добыча, и в ответ "создает" хищника.

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