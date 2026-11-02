Дружелюбные призраки уходят в прошлое: им на смену пришло нечто пугающее

Ученые проанализировали тысячи свидетельств о встречах со сверхъестественным и обнаружили самые распространенные типы явлений.

На телеэкранах призраков обычно изображают в виде парящих белых фигур — от "Каспера" до "Гарри Поттера". Однако новый анализ показывает, что на самом деле сверхъестественные сущности могут принимать самые разные, зачастую пугающие формы, пишет Daily Mail.

Исследователь паранормальных явлений и историк Эм-Джей Уэйленд проанализировал более 2000 свидетельств очевидцев, собранных за последние 30 лет, чтобы выяснить, какие призраки встречаются чаще всего.

Результаты анализа показывают, что дружелюбные встречи с призраками, похоже, уходят в прошлое — на смену им приходят гораздо более пугающие явления. Анализ Уэйленда показывает, что сегодня чаще всего люди сталкиваются с так называемыми "теневыми фигурами".

Статистика указывает на то, что сегодня на долю этих бесформенных и безликих сущностей приходится 14% всех сообщений о сверхъестественном — это более чем вдвое превышает показатель 1990-х годов (6%). В то же время "классические" белые призраки или сущности, похожие на обычных людей, встречаются теперь крайне редко.

Проще говоря, по словам Уэйенда, сегодня мы наблюдает отход от образа дружелюбных призраков. В общей сложности ученый собрал более 1000 историй о призраках, опубликованных на первых интернет-форумах, посвященных паранормальным явлениям, в период с 1994 по 2012 год. Далее он сравнил их с еще 1000 историй, размещенных на платформе Reddit в период с 2024 по 2026 год, чтобы проследить, как со временем менялся характер встреч с призраками.

Оказалось, что сегодня типичная встреча с призраком сильно изменилась в сравнении с десятилетиями тому. Например, в 1990-х годах большинство призраков напоминали обычных людей — настолько, что порой было невозможно понять, призрак это или человек. Более того, в большинстве случаев очевидцы утверждали, что сущность была похожа на умершего родственника.

Однако, начиная с 2012 года, число подобных явлений заметно сократилось. К 2026 году количество сообщений о человекоподобных фигурах уменьшилось на четверть, о светящихся сущностях — на треть; также снизилось число людей, видевших умерших родственников. В то же время люди все чаще сообщали о встречах с теневыми фигурами. Эти темные силуэты описываются как очертания человеческой фигуры, лишенные каких-либо различимых черт или узнаваемой одежды.

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