Помогла священнику найти крест: кем была самая первая ведьма, соженная на костре (фото)

29 октября 1390 года в Париже начался судебный процесс, ставший первым из задокументированных преследований за колдовство. Женщину, которая помогала находить потерянные вещи и пользовалась репутацией гадалки, обвинили в магических ритуалах и приговорили к сожжению.

Спустя столетие подобные обвинения охватили значительную часть Европы, а страх перед ведьмами стал причиной пыток, доносов и смертных приговоров. Фокус собрал самые известные случаи казней и судебных процессов над ведьмами.

На протяжении нескольких веков обвинение в колдовстве могло стоить человеку жизни. Достаточно было подозрительного поведения, конфликта с соседями, внезапной болезни или неурожая, чтобы оказаться перед судом. В некоторых европейских городах приговоры приводились в исполнение публично, а сожжение на костре стало одним из самых известных символов преследования ведьм.

Первый суд над ведьмой: дело Жанны де Бриг в 1390 году

29 октября 1390 года в парижском суде Шатле начался процесс над Жанной де Бриг. Она была родом из Арденн и занималась гаданием. К ней обращались люди, которые хотели найти украденные или потерянные вещи, а её услугами, согласно историческим преданиям об этом деле, пользовались даже представители духовенства. Согласно рассказам, она помогла священнику из соседней деревни найти кошелек с деньгами и серебряный крест, украденный из церкви.

В феврале 1391 года Жанну де Бриг приговорили к сожжению Фото: Wikimedia Commons

Однако впоследствии Жанну де Бриг обвинили в колдовстве. Все началось из-за женщины по имени Масетта, которую подозревали в использовании колдовства против собственного мужа. По версии обвинения, Жанна помогла ей перенаправить подозрения на другое лицо. Впоследствии между женщинами возникли конфликты, связанные с магическими услугами, и обе оказались под следствием.

В ходе следствия Жанну подвергли пыткам, после которых она призналась в инкриминируемых ей деяниях. Жанна якобы рассказывала о демоне по имени Гауссибут, которого, по её словам, научила вызывать крестная мать. В феврале 1391 года её приговорили к сожжению. Казнь была приведена в исполнение 13 августа 1391 года.

Почему началась охота на ведьм

В массовом сознании охота на ведьм часто ассоциируется исключительно со Средневековьем. Однако самая большая волна преследований пришлась на раннее Новое время — примерно XV–XVIII века, а особенно интенсивными судебные процессы были в период с 1560-х по 1630-е годы.

Наибольшая волна преследований пришлась на раннее Новое время Фото: Wikimedia Commons

В некоторых регионах суды рассматривали единичные дела, тогда как в отдельных частях Центральной Европы разворачивались масштабные кампании, в ходе которых казнили десятки людей. Историки оценивают общее число казненных за колдовство в Европе примерно в 40–60 тысяч человек. Большинство осужденных составляли женщины, хотя мужчин также преследовали за колдовство.

Причиной обвинения нередко становился обычный бытовой конфликт. Ссора из-за имущества, неудачное лечение, гибель скота или плохие отношения между соседями могли перерасти в судебное дело. Впоследствии подозрение превращалось в обвинение, а слухи — в показания.

Процессы над ведьмами в Трире: подозрения и страх

В конце XVI века немецкий город Трир и прилегающие территории стали центром одного из самых масштабных преследований по обвинениям в колдовстве в Европе. Власти и церковные деятели связывали неурожаи, болезни и другие бедствия с деятельностью якобы тайных групп людей, заключивших сделку с дьяволом. В результате подозрения быстро перерастали в аресты и судебные расследования.

Признания часто выбивали пытками, после чего обвиняемых заставляли называть других участников якобы колдовских сборищ Фото: Wikimedia Commons

Под обвинение попадали люди различного происхождения. Среди них были крестьяне, ремесленники и даже представители городской элиты. Признания часто выбивали пытками, после чего обвиняемых заставляли называть других участников якобы колдовских сборов. Каждое новое признание давало повод для последующих арестов, а общины жили в атмосфере подозрений и страха.

По историческим оценкам, во время Трирских процессов были казнены сотни людей, хотя точные цифры варьируются в зависимости от территории и периода, которые учитывают исследователи. Часть осужденных сожгли на кострах.

Салемский процесс: почему в США казнили невиновных

В 1692 году в Салеме, английской колонии Массачусетс в Северной Америке, развернулась одна из самых известных историй массовых преследований ведьм. Все началось с обвинений нескольких девушек, которые утверждали, что страдают от необъяснимых приступов и якобы находятся под воздействием колдовства. Вскоре подозрения распространились на других жителей, а судебные процессы превратились в масштабный кризис для местного сообщества.

В результате 19 человек были повешены, а еще несколько человек умерли в тюрьме Фото: Википедия

За несколько месяцев арестовали более 150 человек. Судьи принимали во внимание показания о видениях и якобы сверхъестественных нападениях, хотя такие рассказы невозможно было независимо проверить. Часть обвиняемых признавала вину, надеясь спасти жизнь, другие категорически отрицали обвинения. В результате 19 человек повесили, а Джайлза Кори замучили до смерти при попытке заставить его ответить на обвинения. Ещё несколько человек умерли в тюрьме.

Салемские процессы стали одним из самых известных примеров того, как страх, сомнительные доказательства и массовая паника могут привести к гибели невиновных людей.

Охота на ведьм в Украине: от Гадяча до Станиславова

На украинских землях дела о колдовстве рассматривались городскими, земскими и другими судами в зависимости от местного законодательства. Значительная часть известных процессов приходится на XVII–XVIII века.

Хотя на украинских землях не было столь же масштабной волны казней, как на некоторых территориях Центральной Европы, отдельные случаи поражают своей жестокостью. Однако более редкие казни не означали, что суды обходились без жестокости.

В 1666 году в Гадяче по приказу гетмана Ивана Брюховецкого сожгли шестерых женщин Фото: Wikimedia Commons

Во Львове в 1634 году Еву Грубарку и ещё двух женщин подвергали пыткам; согласно опубликованным сведениям, Грубарку пытали девять раз, хотя разрешённое количество составляло три. Несмотря на то, что женщины отказались от признаний, полученных под пытками, всех троих казнили.

В 1666 году в Гадяче по приказу гетмана Ивана Брюховецкого сожгли шестерых женщин, которых он подозревал в колдовстве. Исторические источники связывают это дело с тяжёлыми обстоятельствами в семье гетмана: его жена потеряла ребёнка, а сам Брюховецкий считал, что женщины навели на него и его семью проклятие. Среди осужденных была жена гадячского полковника Семена Остренко.

Этот случай отличается тем, что обвинения коснулись не только простых крестьянок. Жена полковника принадлежала к казацкой старшине, но её положение не спасло её от казни. В связи с этим исследователи обращают внимание и на политическую сторону дела. Обвинения против жены представителя казацкой элиты могли быть связаны не только с верой в колдовство, но и с враждебными отношениями между гетманом и Остренко.

Публичная казнь госпожи Звизченской состоялась возле ратуши в центре города Фото: Wikimedia Commons

18 августа 1719 года в Станиславе, как тогда назывался Ивано-Франковск, казнили женщину, известную как госпожа Звизченская. Согласно местным историческим публикациям, городской суд признал её виновной в колдовстве.

Согласно описаниям этой истории, женщину ранее дважды изгоняли из Станиславова. Её обвиняли в том, что она якобы общалась с нечистой силой, вызывала бури и очаровывала чужих мужчин.

Согласно описаниям дела, Звизченскую сначала обезглавили, а затем сожгли её тело. Публичная казнь состоялась возле ратуши в центре города.

Как прекратились преследования ведьм

Со временем судебные процессы по делам о колдовстве постепенно утрачивали прежнюю интенсивность. Юристы всё чаще ставили под сомнение показания о сверхъестественных явлениях, а также признания, полученные под пытками. Власти в разных странах начали пересматривать законы, позволявшие наказывать людей за колдовство, а смертные приговоры постепенно стали редкостью.

В 1782 году в Швейцарии казнили Анну Гельди, которую часто называют одной из последних жертв европейской охоты на ведьм. В то же время в различных регионах суеверия и обвинения в колдовстве сохранялись и после того, как подобные дела перестали быть обычной частью судебной практики.

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