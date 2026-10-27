По-настоящему самый богатый человек в истории: его состояние оценивают в 400 млрд долларов

Самым богатым человеком в мировой истории называют правителя империи Мали в XIV веке Манса Муса.

Он контролировал обширные территории в Африке к югу от Сахары, где в то время велась крупнейшая в мире добыча золота и соли. Его состояние было настолько огромным, что его трудно оценить в современных денежных единицах. По разным оценкам, сегодня оно эквивалентно более чем 400 миллиардам долларов, пишет Фокус.

Его самое знаменитое путешествие состоялось в 1324–1325 годах: он совершил грандиозное паломничество в Мекку. Его сопровождала свита из десятков тысяч человек — воинов, придворных и слуг, — а также караван, груженный тоннами золотого песка и слитков.

Легенды гласят, что во время своего проезда через Каир правитель проявил беспрецедентную щедрость. Он раздал огромное количество золота местным жителям, чиновникам Мамлюкского султаната и высокопоставленным лицам.

Муса также влил в экономику города колоссальные средства, совершая масштабные закупки товаров и сувениров.

Столь внезапный приток золота дестабилизировал валютный рынок Каира и ряда регионов Ближнего Востока на целое десятилетие. Из-за избытка золота его стоимость по отношению к серебру и другим товарам резко упала, что спровоцировало сильнейшую инфляцию и экономические потери, которые современные эксперты оценивают более чем в 1,5 миллиарда долларов.

Масштаб этого путешествия и экономическое влияние богатств Мали были столь значительны, что имя Мансы Мусы попало на европейские карты того времени: он был увековечен в знаменитом “Каталонском атласе” 1375 года, где изображен держащим в руках золотой диск.

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