Справді найбагатша людина в історії: її статки оцінюють у 400 млрд доларів

Найбагатшою людиною у світовій історії вважають правителя імперії Малі XIV століття Манса Мусу.

Він контролював великі території в Африці на південь від Сахари, де на той час велося найбільше у світі видобування золота та солі. Його статки були настільки величезними, що їх важко оцінити в сучасних грошових одиницях. За різними оцінками, сьогодні воно еквівалентне понад 400 мільярдам доларів, пише Фокус.

Його найвідоміша подорож відбулася у 1324–1325 роках: він здійснив грандіозне паломництво до Мекки. Його супроводжувала свита з десятків тисяч людей — воїнів, придворних і слуг, — а також караван, навантажений тоннами золотого піску та злитків.

Легенди свідчать, що під час своєї подорожі через Каїр правитель проявив безпрецедентну щедрість. Він роздав величезну кількість золота місцевим жителям, чиновникам Мамлюцького султанату та високопоставленим особам.

Муса також вклав у економіку міста колосальні кошти, здійснюючи масштабні закупівлі товарів та сувенірів.

Такий раптовий приплив золота дестабілізував валютний ринок Каїра та низки регіонів Близького Сходу на ціле десятиліття. Через надлишок золота його вартість порівняно зі сріблом та іншими товарами різко впала, що спровокувало найсильнішу інфляцію та економічні втрати, які сучасні експерти оцінюють у понад 1,5 мільярда доларів.

Масштаб цієї подорожі та економічний вплив багатств Малі були настільки значними, що ім’я Манси Муси потрапило на європейські карти того часу: його зобразили у знаменитому "Каталонському атласі" 1375 року, де він тримає в руках золотий диск.

Інші новини науки