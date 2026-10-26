Дзеркала за ціною цілої держави: скільки коштувала Франції Дзеркальна галерея у Версалі

Дзеркала для Дзеркальної галереї у Версалі були виготовлені компанією, яка існує й донині.

Міністр фінансів за часів Людовика XIV Жан-Батист Кольбер за величезні гроші привіз майстрів із Венеції, щоб налагодити виробництво дзеркал у Франції. У той час венеціанські майстри були єдиними, хто володів секретом виробництва дзеркал, пише Фокус.

У XVII столітті велике дзеркало коштувало цілий статок. Франція закуповувала дзеркала у Венеції, і французькі гроші витікали до Італії.

Кольбер хотів, щоб Франція самостійно виробляла дзеркала. У 1665 році Людовик XIV заснував королівську дзеркальну мануфактуру.

Пізніше її перевезли до Нормандії, неподалік від Шербура. Для роботи печей потрібна була величезна кількість деревини, а в цьому регіоні було багато лісів.

У 1672 році Франція заборонила закупівлю дзеркал у Венеції. У 1678 році Людовик XIV наказав побудувати у Версалі галерею довжиною 73 метри.

З одного боку в ній розташовано 17 вікон, що виходять у сад. Навпроти — 17 арок, прикрашених дзеркалами, які відбивають світло. На стелі художник Шарль Лебрен зобразив перемоги короля.

Галерея була відкрита у 1684 році. Усі її дзеркала були французького виробництва.

У 1692 році виробництво перенесли до села в департаменті Ена, на північ від Парижа. Воно називалося Сен-Гобен (Saint-Gobain). Через понад три з половиною століття компанія Saint-Gobain, як і раніше, займається виробництвом скла.

За підрахунками істориків, дзеркала для галереї у Версалі обійшлися скарбниці у 25 млн ліврів. Цю суму можна було порівняти з бюджетом великої європейської держави або утриманням величезної армії. На 25 млн ліврів у XVII столітті можна було найняти та повністю забезпечити армію з 50 000–70 000 солдатів протягом цілого року війни або довічно утримувати близько 70 000 сімей робітників.

Історики зазначають, що в першій половині XVII століття весь річний бюджет Франції становив приблизно 40–80 млн ліврів. Таким чином, на створення Дзеркальної галереї у Версалі пішло від третини до половини річного бюджету всієї Французької імперії.

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