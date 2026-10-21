На Ейфелевій вежі в Парижі прихована квартира: її площа становить близько 100 кв. м (фото)

Неподалік від самої вершини Ейфелевої вежі розташовані особисті апартаменти Гюстава Ейфеля.

Ейфель створив це приміщення насамперед для усамітнених роздумів, проведення метеорологічних та аеродинамічних експериментів, а також для прийому високопоставлених гостей. Одним із найвідоміших відвідувачів став винахідник Томас Едісон, який у 1889 році подарував Ейфелю фонограф. Апартаменти розташовані на третьому рівні вежі, на висоті приблизно 285–300 метрів, пише Фокус.

Особисті апартаменти Гюстава Ейфеля на Ейфелевій вежі Фото: La Tour Eiffel

Завершивши будівництво Ейфелевої вежі до Всесвітньої виставки 1889 року, Гюстав Ейфель залишив для себе особисті апартаменти поруч із вершиною. На відміну від промислового залізного каркаса самої вежі, інтер’єр апартаментів був оформлений шпалерами та елегантними меблями — тут панував затишок, якого важко було очікувати від подібної споруди.

Звістка про існування цього таємного притулку викликала величезний інтерес у парижан. Завдяки захоплюючим краєвидам це місце стало одним із найбажаніших у місті: заможні люди пропонували Ейфелю великі суми грошей за можливість провести тут хоча б одну ніч. Однак Ейфель відхиляв усі подібні пропозиції, залишаючи апартаменти виключно для власного користування.

Замість того, щоб здавати приміщення в оренду, Ейфель використовував його для прийому почесних гостей та проведення наукових спостережень. Сьогодні відвідувачі Ейфелевої вежі можуть побачити реконструкцію цих апартаментів неподалік від вершини.

Реконструкція апартаментів Гюстава Ейфеля Фото: La Tour Eiffel

Особисті апартаменти Гюстава Ейфеля слугували не лише для його приватних потреб, а й для наукових цілей. І якщо відвідувачів найчастіше захоплюють шпалери, меблі та піаніно, то сам Ейфель розглядав цей простір як майданчик для досліджень. Перебуваючи високо над Парижем, він проводив метеорологічні спостереження та інші експерименти, використовуючи унікальну висоту вежі. У той час, коли багато критиків називали Ейфелеву вежу марним "білмом на оці", наукова робота, що проводилася тут, довела, що споруда може бути чимось більшим, ніж просто пам’ятник. Це надало вежі практичної цінності, що допомогло їй зберегтися ще довгий час після закінчення Всесвітньої виставки 1889 року.

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