На Эйфелевой башне в Париже спрятана квартира: ее площадь около 100 кв.м (фото)

Недалеко от самой вершины Эйфелевой башни располагаются личные апартаменты Гюстава Эйфеля.

Эйфель создал это помещение прежде всего для уединенных размышлений, проведения метеорологических и аэродинамических экспериментов, а также для приема высокопоставленных гостей. Одним из самых известных посетителей стал изобретатель Томас Эдисон, который в 1889 году подарил Эйфелю фонограф. Апартаменты находятся на третьем уровне башни, на высоте примерно 285–300 метров, пишет Фокус.

Личные апартаменты Гюстава Эйфеля на Эйфелевой башне Фото: La Tour Eiffel

Завершив строительство Эйфелевой башни к Всемирной выставке 1889 года, Гюстав Эйфель оставил для себя личные апартаменты рядом с вершиной. В отличие от индустриального железного каркаса самой башни, интерьер апартаментов был оформлен обоями и элегантной мебелью — здесь царил уют, который трудно было ожидать от подобного сооружения.

Известие о существовании этого тайного убежища вызвало огромный интерес у парижан. Благодаря захватывающим видам, это место стало одним из самых желанных в городе: состоятельные люди предлагали Эйфелю крупные суммы денег за возможность провести здесь хотя бы одну ночь. Однако Эйфель отклонял все подобные предложения, оставляя апартаменты исключительно для собственного пользования.

Вместо того чтобы сдавать помещение в аренду, Эйфель использовал его для приема почетных гостей и проведения научных наблюдений. Сегодня посетители Эйфелевой башни могут увидеть реконструкцию этих апартаментов недалеко от вершины.

Реконструкция апартаментов Гюстава Эйфеля Фото: La Tour Eiffel

Личные апартаменты Гюстава Эйфеля служили не только для его частных нужд, но и для научных целей. И если посетителей чаще всего восхищают обои, мебель и пианино, то сам Эйфель рассматривал это пространство как площадку для исследований. Находясь высоко над Парижем, он проводил метеорологические наблюдения и другие эксперименты, используя уникальную высоту башни. В то время, когда многие критики называли Эйфелеву башню бесполезным «бельмом на глазу», научная работа, проводившаяся здесь, доказала, что сооружение может быть чем-то большим, чем просто памятник. Это придало башне практическую ценность, что помогло ей сохраниться еще долгое время после окончания Всемирной выставки 1889 года.

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